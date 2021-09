Suisse

Covid: La Chine manque d'énergie et ça va impacter vos cadeaux de Noël



Face à ses difficultés d'approvisionnement en gaz et en charbon, la Chine a mis en place une politique de restriction énergétique obligeant certaines usines à arrêter leur production. De quoi aggraver les multiples pénuries frappant déjà la planète depuis le début de la pandémie.

Le Père Noël commence à se faire des cheveux blancs. À moins de 86 jours du 25 décembre, les nuages s'accumulent sur les fêtes de fin d'année et leurs traditionnels achats de cadeaux. Alors que la planète est frappée par de multiples pénuries (ordinateurs, smartphones, tablettes, baskets, voitures, etc.) depuis plusieurs mois, la situation risque de s'aggraver encore en cette fin d'année.

Les coupures de courant

se multiplient

En cause? La politique de restriction énergétique mise en place par la Chine pour faire face à ses difficultés d'approvisionnements en gaz et en charbon. La production nationale n'arrive pas suivre le rythme. Et même si - comme l'explique Radio France Internationale - le pays a importé deux fois plus de gaz cette année que les précédentes, cela ne suffit toujours pas à compenser les besoins.

Conséquence: le gouvernement multiplie les coupures de courants volontaires afin de réduire la consommation énergétique et de nombreuses usines se voient contraintes de suspendre leur production plusieurs jours par mois.

Apple, Tesla, Intel

sont touchés

Une situation qui risque fort d'aggraver les différentes pénuries qui frappent la planète depuis le début de la pandémie. Notamment celle de composants électroniques. Le site spécialisé Clubic rapporte, par exemple, que la société Eson Precision Engineering - qui fournit des composants à Apple et Tesla - a dû cesser sa production du 26 au 30 septembre. Des géants comme NVIDIA, Qualcomm ou Intel sont également touchés.

À noter que le manque de combustibles n'est pas le seul responsable des coupures de courants à répétition. La Chine a également décidé d'adopter une stratégie radicale afin d'atteindre son objectif d'éliminer totalement les émissions de carbone d'ici à 2060. Le pays sanctionne donc les mauvais élèves avec des coupures de courant.