Les nouvelles règles suisses d'importation du vin divisent

Le projet de Guy Parmelin visant à soutenir la production de vins helvétiques fait débat en Suisse. Keystone

Le projet du Conseil fédéral visant à soutenir les producteurs de vin en Suisse divise selon qu'on soit distributeur ou vigneron. On fait le point.

Plus de «Suisse»

Moins de choix à des prix plus élevés: pour les négociants en vin, la nouvelle répartition des contingents d’importation de vins étrangers proposée par le Conseil fédéral ne tient pas la route. Les vignerons et les producteurs, favorables au projet, voient les choses autrement.

La proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral souhaite à l’avenir favoriser les entreprises qui achètent et vinifient du raisin suisse. Dans cette optique, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a mis en consultation une modification de l’ordonnance sur le vin prévoyant une nouvelle répartition des contingents tarifaires d’importation.

Le vin, une institution en Suisse 👇 Le vin dispose d’un lobby redoutable en Suisse

Le conseiller fédéral Guy Parmelin avait réuni les principaux acteurs de la branche viticole lors d’une table ronde le 18 août 2025 afin d’évoquer les difficultés du secteur. La consultation a pris fin jeudi. Le Conseil fédéral entend désormais analyser les prises de position avant de rendre sa décision à l’automne 2026.

Les distributeurs sont contre

Les distributeurs estiment que la réforme fausse la concurrence, favorise une concentration du marché entre les mains de quelques grands producteurs et entraîne une hausse des prix pour les consommateurs, sans créer de réelle valeur ajoutée. Selon eux, les importateurs, les négociants et les acteurs de la restauration sont particulièrement pénalisés.

A propos du projet de Guy Parmelin 👇 Ce projet de Parmelin «aurait de graves conséquences» sur les vins

Economiesuisse, Swiss Retail Federation et l’Association suisse du commerce des Vins (ASCV) ont notamment rejeté le projet. Economiesuisse et l'ASCV jugent en outre que la mesure est incompatible avec les engagements de la Suisse au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en raison de son caractère de «barrière non tarifaire aux échanges».

Les vignerons applaudissent

Les milieux viticoles favorables au projet estiment qu’un soutien accru à la production nationale est nécessaire au vu de la situation économique difficile du secteur. L’Union suisse des paysans (USP) et VignobleSuisse soutiennent ainsi la révision proposée. Elles regrettent toutefois l’absence de précisions sur sa mise en œuvre concrète.

Dans une prise de position commune, plus de 1000 viticulteurs ont également apporté leur soutien au projet. Ils soulignent que les mécanismes actuels favorisent souvent les produits importés, alors que la production suisse est sous pression.

L’Association suisse des Vignerons-Encaveurs Indépendants (ASVEI) adopte une position plus nuancée. Si elle approuve l’objectif de renforcer la production nationale, elle s’oppose à la solution retenue. Elle estime que cette solution profite surtout aux producteurs de raisin et aux grands encaveurs, au détriment des vignerons-encaveurs indépendants. (btr/ats)