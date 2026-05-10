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Commerce: le site de vente en ligne suisse Farmy a fait faillite

Le site de vente en ligne suisse Farmy a fait faillite

Farmy-Mitarbeiter stellen bestellte Online-Einkaeufe zusammen, aufgenommen am Freitag, 27. Maerz 2020, bei Farmy in Zuerich-Altstetten. Farmy ist ein Online-Haendler fuer frische Lebensmittel direkt v ...
L'un des points de vente de Farmy, contraint de fermer ses portes suite à des problèmes financiers.Image: KEYSTONE
Entité suisse spécialisée dans les produits bio et le commerce de proximité, le magasin en ligne Farmy a cessé ses activités après de longs mois d'incertitude.
10.05.2026, 14:5610.05.2026, 14:56

Farmy, le magasin suisse en ligne de produits alimentaires locaux et bio de vente en ligne en difficulté depuis longtemps, a mis la clé sous la porte. L'entreprise a déposé le bilan, comme elle l'a annoncé sur son site web:

«Nous avons cessé nos activités»

Le site «Inside Paradeplatz» a été le premier à annoncer la faillite samedi. Les mesures de restructuration n'ont pas permis d'aboutir à la mise en place d'une solution durable.

Une fusion sans effet

En janvier 2025, Farmy avait fusionné avec Pico Lebensmittel pour créer des synergies dans la logistique et les frais administratifs. Or les conditions économiques générales ont changé et il n'est plus possible de poursuivre dans cette voie. Le site d'Ecublens de l'entreprise zurichoise avait été fermé en juin 2025, entraînant le licenciement de 29 personnes.

Fondé en 2014, Farmy proposait à ses clients «des aliments frais et authentiques, en mettant l'accent sur la durabilité et la proximité». Selon ses indications, environ 60% de son chiffre d'affaires provenait de 1200 agriculteurs et producteurs suisses. (btr/ats)

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