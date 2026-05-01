Le nouveau CEO d'Apple, John ternus. Keystone

Apple affiche une forte croissance portée par l’iPhone et les services

Des résultats supérieurs aux attentes ont été publiés pour le deuxième trimestre, portés par les ventes d’iPhone et la croissance des services. Le bénéfice net atteint 29,6 milliards de dollars, en hausse de 19% sur un an.

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Le groupe technologique américain Apple a publié jeudi des résultats supérieurs aux estimations pour le deuxième trimestre de son exercice décalé (clôturé à la fin mars), grâce notamment à la bonne tenue des ventes d'iPhone. Le bénéfice net ressort à 29,6 milliards de dollars, en hausse de 19% sur un an, selon un communiqué.

Rapporté par action, indicateur privilégié par les investisseurs, il est de 2,01 dollars (1,57 franc), contre 1,95 dollar attendu, selon un consensus établi par FactSet.

Les ventes d'iPhone, produit phare de la gamme Apple, ont progressé de 22% sur un an, soit plus rapidement que le chiffre d'affaires total de l'entreprise (+17%), qui atteint 111,2 milliards de dollars.

Le patron de l'entreprise, Tim Cook, cité dans le communiqué, a fait état d'une demande «extraordinaire» pour la dernière génération du smartphone-vedette, l'iPhone 17.

Lors d'une conférence téléphonique, le directeur général a indiqué qu'entre le lancement du nouveau modèle, en septembre, et la clôture du deuxième trimestre comptable, à la fin mars, l'iPhone 17 avait connu le meilleur lancement de l'histoire du groupe en termes de chiffre d'affaires.

L'action est en hausse

Selon le cabinet IDC, la firme à la pomme a gagné des parts de marché sur les smartphones lors de cette séquence et ce malgré des contraintes d'approvisionnement évoquées par Tim Cook.

Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, l'action Apple gagnait près de 4%.

Si les ordinateurs Mac, les iPad ou les produits connectés n'enregistrent chacun qu'une augmentation à un chiffre, l'activité services s'affiche, une nouvelle fois, comme l'autre moteur de la croissance d'Apple (+16%).

Les services comprennent la boutique d'applications App Store, les plateformes de streaming musical (Apple Music) et vidéo (Apple TV) ainsi que le stockage de données à distance (iCloud).

Sur le plan géographique, après une période difficile, la Chine, marché majeur pour le groupe, a confirmé un regain de vitalité, avec des revenus supérieurs de 28% à ceux de la même période de l'an dernier.

Apple a entamé, la semaine dernière, une phase de transition, avec l'annonce du remplacement de Tim Cook à la direction générale par John Ternus, un ancien du groupe, à partir du début septembre.

John Ternus hérite d'un groupe qui prépare plusieurs nouveautés, notamment son premier téléphone pliant et des lunettes connectées. Mais il arrive aussi à une période critique pour l'entreprise de Cupertino (Californie), qui doit encore faire la preuve qu'elle peut rattraper le train de l'intelligence artificielle (IA). (tib/ats)