Samsonite est le leader mondial du bagage. Image: samsonite

Le roi de la valise va ouvrir son premier magasin en Suisse

La marque de bagages poursuit son expansion. Elle ouvrira prochainement son premier magasin en propre en Suisse. Mais Samsonite rassure les distributeurs spécialisés, comme Globus, Manor ou les petits commerces.

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Lorsqu’il s’agit d’acheter une nouvelle valise, beaucoup se tournent vers Samsonite. Fondée aux Etats-Unis dans la ville de Denver et aujourd’hui enregistrée au Luxembourg, l’entreprise est le premier fabricant mondial de bagages de voyage, avec un chiffre d’affaires annuel de l’équivalent de 2,7 milliards de francs. En Suisse, ses produits sont vendus dans les commerces spécialisés ainsi que dans les grands magasins Manor, Coop City ou Loeb. Samsonite est également présente dans les villages de marques de Landquart (GR) et de Mendrisio (TI). Désormais, l’enseigne va aussi disposer d’un magasin en propre, à une adresse de premier plan.

Selon toute vraisemblance, la marque ouvrira son premier flagship store en Suisse à l’automne, sur la Bahnhofstrasse à Zurich. Une porte-parole de l’entreprise a confirmé à CH Media, éditeur de watson, des informations allant dans ce sens. Le magasin sera exploité directement par Samsonite.

Ouverture à l'automne: le premier magasin Samsonite de Suisse, dans la Bahnhofstrasse à Zurich. Image: ch media

La décision d’ouvrir une succursale en propre a sans doute aussi été influencée par la fermeture du grand magasin Manor de la Bahnhofstrasse en 2020, puis de Jelmoli il y a un peu plus d’un an. Deux enseignes qui commercialisaient des produits Samsonite. Avec ce nouveau magasin, la marque entend renforcer sa présence sur le marché de la région zurichoise après la disparition de ces grands magasins.

L’entreprise précise toutefois que cette implantation n’aura aucune incidence sur ses relations avec ses autres partenaires commerciaux, qui demeurent essentiels. Les produits Samsonite continueront notamment d’être proposés chez Globus, situé à quelques mètres seulement du futur magasin.

Toutefois, l’ouverture de cette boutique ne sera pas un cas isolé:

«Nous étudions en permanence les possibilités de poursuivre notre croissance» La porte-parole de Samsonite

Et la Suisse constitue un marché important pour l’entreprise. Samsonite poursuit des projets de développement à long terme, sans être en mesure de communiquer davantage de détails à ce stade. Depuis plus d’un an déjà, la marque est également présente à Zurich avec une boutique de sa filiale de luxe Tumi.

De nombreuses marques qui font leur entrée sur le marché suisse choisissent d’abord des emplacements à forte fréquentation dans le centre-ville de Zurich. Elles cherchent ainsi à tirer parti du pouvoir d’achat supérieur à la moyenne des consommatrices et des consommateurs zurichois. Cet été, Garmin, fabricant d’appareils électroniques destinés aux activités de plein air, ouvrira, par exemple, son premier magasin en Suisse dans une rue adjacente à la Bahnhofstrasse.

Plus récemment, la célèbre artère commerçante a accueilli le premier magasin de Suisse alémanique de la maison française de joaillerie Messika. Ces dernières années, les marques de mode Balenciaga, Arket et Other Stories – deux enseignes du groupe H&M –, le fabricant de sacs à dos Fjällräven ou encore le concept de bien-être Rituals Mind Oasis ont également fait leurs débuts en Suisse avec des boutiques ouvertes dans le quartier de la Bahnhofstrasse. (trad. hun)