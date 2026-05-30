L'émission ABA a comparé des produits vendus par Temu et Manor. Image: montage watson

Ces produits vendus chez Manor et Temu sont étrangement similaires

Acheter un produit Temu chez Manor? Deux produits ont retenu l'attention de l'émission A bon entendeur de la RTS et voici le verdict.

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Une téléspectatrice d'ABE a fait un constat étonnant. Après avoir acheté une brosse à cheveux chauffante sur manor.ch pour 59 francs, elle voit «le même article» sur Temu pour 11,50 francs. A bon entendeur, émission de la RTS, a enquêté.

Après avoir commandé la brosse en question et un aspirateur portable chez Temu et Manor, le premier constat est clair: pour la brosse, «le packaging est quasiment identique. Et le contenu est exactement le même.» Côté autonomie, la version Temu fait mieux que la Manor.

Voici les deux produits en questions. capture d'écran à bon entendeur

En revanche le temps de charge était nettement plus long pour Temu que Manor. Autre différence, le mode d'emploi était uniquement en anglais et en chinois chez Manor, ce qui contrevient à la loi suisse: «la législation fédérale impose que les notices soient rédigées au moins dans une langue nationale, tandis que la version Temu propose huit langues, dont dans trois nationales», rappelle la RTS.

Pour le mini aspirateur, la boite est différente, mais le contenu est identique à l'exception d'un embout supplémentaire chez Manor. «L'autonomie est cette fois moins bonne chez Temu, avec 10 minutes d'utilisation, contre 14 chez Manor», note ABE.

Ils ont démonté les appareils Temu et Manor

Au delà de leurs caractéristiques, la RTS s'est attelée à voir ce que les deux petits électroménagers avaient «dans le ventre» en les emmenant chez un réparateur. Pour ce dernier, la comparaison entre les deux appareils est «sans appel». Pour ce qui est de la brosse, son contenu interne est «rigoureusement» le même et le système de chauffage est identique.

Les aspirateurs portables présentent les mêmes similitudes, mais la raison de la meilleure autonomie chez Manor est vite trouvée: la batterie Temu a un tiers de capacité en moins. Pour le réparateur, «ça ne l'étonnerait que ça sorte de la même usine». Reste que les produits vendus par le grand magasin suisse le sont entre trois et six fois plus cher. ABE a donc voulu obtenir plus d'informations, mais Manor n'a répondu «ni sur les différences de prix ni sur les éventuels contrôles effectués sur ses produits». Mais a indiqué ceci:

«Sur notre marketplace, des partenaires tiers indépendants proposent des produits en toute responsabilité, notamment en matière de stocks et des chaines d'approvisionnement.»

Pour la RTS, c'est révélateur. En 2021, Manor aurait donc copié le système Temu et se sert désormais d'intermédiaire pour étoffer son offre. Pour ABE «c'est donc une temuisation de manor.ch» et explique que «la plupart des produits vendus sur manor.ch ne sont pas proposés directement» par l'enseigne suisse. Toutefois, contrairement à Temu, les produits du marketplace Manor passent par des intermédiaires, ce qui peut expliquer leur prix plus élevé, selon le média public.

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Néanmoins, malgré des similitudes évidentes, impossible de prouver que ces appareils sortent des mêmes usines ou qu'ils représentent un danger pour les consommateurs, le risque avec certains produits vendus par les plateformes low cost chinoises, type Temu, Aliexpress ou encore Shein. Toutefois, la RTS indique que Manor admet ne pas pouvoir contrôler tous les produits de sa marketplace. Mais après les sollicitations d'ABE, l'enseigne suisse a préféré retirer les deux objets de son offre. (hun)