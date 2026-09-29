Samuel Bendahan, chef du groupe socialiste au Parlement, affirme que plus de 90% de la population serait gagnante avec cette initiative. Image: montage watson

Deux mois de primes «gratuites»: le PS dévoile son plan

Le Parti socialiste lance ce mardi une initiative pour financer une partie des primes maladie en fonction du revenu. Selon ses calculs, plus de 90% de la population serait gagnante. On vous explique le projet.

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watson vous l'annonçait lundi: le PS prépare le lancement de son initiative sur les primes maladie. Le parti passe désormais à l'offensive avec un système qui vise à faire dépendre davantage leur financement du revenu. Et la date n'a rien d'un hasard, c'est pile-poil aujourd'hui que les gens connaissent la hausse de leurs primes.

Le principe de cette initiative avait été adopté lors du congrès socialiste d'octobre 2025. La récolte des signatures devrait débuter cette année, une fois le texte validé par la Chancellerie fédérale, rapporte Le Temps.



Combien de primes paierait-on en moins?

Les assurés paieraient deux primes de moins par année, «comme si janvier et février étaient gratuits», explique Samuel Bendahan, chef du groupe socialiste au Parlement, au Temps.

Pour les enfants, l'allègement représenterait en moyenne six primes. Selon Samuel Bendahan, plus de 90% de la population serait gagnante. Un couple économiserait près de 2000 francs par an et 3300 francs s'il a deux enfants.



Pensez-vous que vous seriez financièrement gagnant avec cette initiative? Oui, clairement. Non, je paierais davantage. Cela ne changerait presque rien pour moi. Chais pas... Voter Au total, 37 personnes ont participé à ce sondage.

Qui financerait la différence?

La différence serait financée par une hausse modérée de l'impôt fédéral direct (IFD) pour les personnes physiques et les entreprises, explique Samuel Bendahan.

L'IFD est la taxe prélevée par la Confédération suisse sur le revenu des particuliers et le bénéfice des entreprises. Son taux est identique partout en Suisse, contrairement aux impôts cantonaux. Les cantons le perçoivent pour le compte de l'Etat. Il est progressif et ne s'applique pas à la fortune.

Le système proposé par le PS vous paraît-il facile à comprendre? Oui, tout à fait! Bof. Rien pigé. Voter Au total, 34 personnes ont participé à ce sondage.

En 2026, vous commencez à payer l'IFD dès que votre revenu imposable dépasse: 15 200 pour une personne seule (célibataire, divorcée, veuve). 29 700 pour un couple marié ou une famille monoparentale.



A partir de quel revenu paierait-on davantage?

Cela dépendrait de la composition du ménage. Selon les estimations données par Samuel Bendahan au Temps:

Une personne seule paierait davantage qu'aujourd'hui à partir d'environ 140 000 francs brut de salaire par an.

Le seuil se situerait autour de 260 000 francs pour un couple sans enfant et sans charges particulières.

Il serait à 350 000 francs pour une famille avec deux enfants.

Dans le cas des personnes disposant d'une fortune importante mais de peu de revenus, Samuel Bendahan précise que le rendement de la fortune, notamment les dividendes et les loyers, est pris en compte dans le calcul du revenu, comme pour l'impôt fédéral direct.

Le revenu devrait-il jouer un rôle plus important dans le montant payé pour l'assurance maladie? C'est clair! Non, c'est scandaleux! chais pas. Voter Au total, 35 personnes ont participé à ce sondage.

Et ceux dont les primes sont déjà prises en charge par l'Etat?

Les personnes à l'aide sociale ou aux prestations complémentaires ne bénéficieraient pas de primes «négatives»: leurs primes étant déjà entièrement prises en charge, elles ne gagneraient rien de plus.

Selon Samuel Bendahan, elles ne paieraient toutefois pas davantage, puisqu'elles ne paient pas d'IFD. Il estime que cette situation concerne moins de 10% de la population.

Si vous deviez choisir, quel système vous semblerait le plus juste? Une prime identique quel que soit le revenu. Une partie des primes financée selon le revenu. Des subsides uniquement pour les revenus modestes. Rien de tout ça. Voter Au total, 32 personnes ont participé à ce sondage.

Quand pourrait-on voter?

Pas tout de suite. Le texte doit encore être validé par la Chancellerie fédérale. La récolte des signatures devrait ensuite commencer en fin d'année.

Le principe avait été décidé lors du congrès du PS d'octobre 2025. A l'époque, le parti présentait notamment une exonération totale des primes pour les moins de 18 ans. La proposition détaillée aujourd'hui par Samuel Bendahan parle désormais de six primes en moins en moyenne pour les enfants. (jah)