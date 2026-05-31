assez ensoleillé27°
DE | FR
burger
Suisse
UDC

La hausse de la TVA pour financer l'armée suscite de vives critiques

Voici combien pourrait mettre le Conseil fédéral pour les JO d&#039;hiver 2038.
L'augmentation de la TVA proposée par le Conseil fédéral pour financer les dépenses de l'armement est plutôt mal accueillie.Image: Shutterstock

La hausse de la TVA pour financer l'armée suscite de vives critiques

La proposition du Conseil fédéral d'augmenter temporairement la TVA pour financer les dépenses d'armement peine à convaincre.
31.05.2026, 14:1831.05.2026, 14:18

L'augmentation de la TVA proposée par le Conseil fédéral pour financer les dépenses de l'armement est plutôt mal accueillie. Presque tous les partis critiquent le projet, selon les avis émis dans le cadre de la procédure de consultation qui s'est achevée samedi.

Seul Le Centre, le parti du ministre de la défense Martin Pfister, soutient sans réserve les plans du Conseil fédéral visant à augmenter la TVA de 0,8 point de pourcentage pour une durée limitée à dix ans afin de financer les dépenses d'armement.

La Suisse gagnerait 300 millions par an en modifiant cette loi

Le PLR dit certes oui à un fonds pour financer les dépenses d'armement de l'armée. Mais il refuse catégoriquement que celui-ci soit alimenté par une hausse de la TVA. L'UDC s'oppose aussi à l'augmentation de la TVA et souhaite plutôt procéder à une réaffectation des moyens.

Le PVL souhaite lui allouer moins de moyens et les Vert-e-s ne veulent aucune augmentation du budget de l'armée. Le PS s'oppose également à l'augmentation de la TVA et réclame d'autres options. (tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
«Des voix s'élèvent en Valais» pour tirer sur un animal protégé
6
«Des voix s'élèvent en Valais» pour tirer sur un animal protégé
de Sven Papaux
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique
Cet écolo romand va voter «oui» à l'initiative de l'UDC: il s'explique
de Alexandre Cudré
Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups
Crise à la Comédie de Genève: le conseil municipal a lâché les coups
de Antoine Menusier
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
2
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
de Marie Parvex
Thèmes
Les élections complémentaires au Conseil fédéral en images
1 / 11
Les élections complémentaires au Conseil fédéral en images
Les nouveaux conseillers fédéraux, Elisabeth Baume-Schneider et Albert Rösti, prêtent serment.
partager sur Facebookpartager sur X
La Suisse bat la Suède et se retrouve en demi-finale
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le Valais rend hommage à 30 femmes remarquables
Musiciennes, sportives, à l'occasion des 30 ans de la loi sur l'égalité, le canton va publier des photos de femmes valaisannes au destin original.
A l'occasion des 30 ans de la loi sur l'égalité, le canton du Valais rend hommage à trente femmes qui se sont illustrées dans différents domaines. Le projet a été inauguré à Unterbäch, première commune de Suisse à avoir accordé le droit de vote aux femmes.
L’article