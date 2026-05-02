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Le tourisme d'achat en Italie ne faiblit pas et ça inquiète le Tessin

Teenage boys in a small grocery store. The boys are taking tomato sauce from the shelf and putting it into the shopping cart. Shot with Canon R5
Les achats en Italie en valent toujours la peine, notamment grâce au francs fort.Image: E+

Le tourisme d'achat en Italie ne faiblit pas et ça inquiète le Tessin

Malgré des restrictions, les achats en Italie ne cessent d'augmenter.
02.05.2026, 11:3002.05.2026, 11:30

La pression sur le commerce de détail tessinois s'intensifie. Selon les estimations, le volume des achats effectués par les Tessinois à l'étranger est passé de 500 à 700 millions de francs par an en l'espace de cinq ans.

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Les magasins et les supermarchés situés de l'autre côté de la frontière sont devenus le principal acteur du commerce de détail pour les Tessinois, a déclaré à Keystone-ATS le président de l'Association des grands distributeurs tessinois (Disti), Enzo Lucibello, confirmant une information du Corriere del Ticino.

Une tendance aussi confirmée par les données de Global Blue, une entreprise leader dans le domaine du remboursement de la TVA.

Les acheteurs ont fait le calcul

Depuis le 1er février 2024, le seuil de remboursement de la TVA en Italie est fixé à 70 euros. Auparavant, il était d'un peu moins de 155 euros. Côme, en particulier, a enregistré une hausse des dépenses «Tax Free» de 6% au cours des deux dernières années. C'est deux fois plus que la moyenne nationale, écrit le Corriere del Ticino.

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Les clients suisses ont joué un rôle central dans cette évolution, générant 61% du volume total. Selon Global Blue, 31% supplémentaires reviennent à des acheteurs originaires de pays hors Union européenne, dont le nombre a également nettement augmenté ces dernières années.

Alors que ces derniers dépensent beaucoup d’argent surtout dans le segment du luxe, les Suisses se concentrent plutôt sur la grande distribution. De plus, une personne sur deux utilise le «Tax Free» exclusivement pour des achats dans des supermarchés situés près de la frontière.

Les conséquences négatives de l’augmentation du tourisme d’achat sont inévitables pour les commerçants tessinois. Dans le Corriere del Ticino, Enzo Lucibello déclare:

«L’Italie et la Suisse jouent dans deux ligues différentes, cela ne fait aucun doute»

Selon lui, la limite de valeur abaissée début 2025 par la Confédération de 300 à 150 francs pour les importations à usage privé est encore trop élevée pour endiguer véritablement le phénomène. L'association des grands distributeurs avait déjà demandé, lors de la procédure de consultation, que la limite soit abaissée à 50 francs.

Une bataille invisible fragilise les commerces suisses

L'année dernière, l'ensemble du secteur commercial a dû faire face à un taux de change euro-franc défavorable ainsi qu'à la baisse des droits d'accise sur les carburants décidée récemment par Rome. Enzo Lucibello explique:

«Cela a pour conséquence qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait ses courses en Italie, on fait le plein d'essence en même temps et qu'il reste même de l'argent pour un dîner.»

Un dimanche supplémentaire d’ouverture des magasins jusqu’à 400 mètres carrés dans les régions touristiques du Tessin a permis de freiner, en partie, la fuite des clients, mais les chiffres d’affaires ont continué de baisser, conclut Enzo Lucibello. (ats)

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