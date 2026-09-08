Cette célèbre chaîne japonaise veut conquérir la Suisse avec son café

Le décor soigné d'un établissement «% Arabica» dans un centre commercial en Chine. Image: Shutterstock

Le marché suisse du café est en pleine effervescence. Les enseignes se multiplient, tandis que de nouveaux acteurs misent sur des prix nettement plus bas.

Benjamin Weinmann Suivez-moi Stefan Ehrbar Suivez-moi

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Starbucks a ouvert la voie. Cela fait vingt ans que la chaîne américaine a profondément transformé la culture du café dans de nombreux pays avec ses nombreuses créations, attirant aussi une clientèle nettement plus jeune.

La boisson caféinée est devenue un élément à part entière d'un certain mode de vie, et sa consommation à emporter est désormais bien ancrée dans les habitudes.



Dans le sillage de l'entreprise américaine, d'autres chaînes se sont développées en misant encore plus sur des créations de baristas haut de gamme, de l'americano au flat white en passant par le matcha. En Suisse, les chaînes de café zurichoises Vicafe et Miró, ainsi que la chaîne bernoise Adrianos, se sont également fait un nom.

Selon nos informations, ces enseignes pourraient bientôt devoir faire face à un nouveau concurrent venu du Japon. La chaîne de café «% Arabica» entend en effet se lancer sur le marché suisse. La Suisse figure déjà parmi les pays ciblés pour son expansion sur le site de l'entreprise. La marque possède également son propre compte Instagram, où certains indices laissent penser que la première succursale de «% Arabica» pourrait prochainement ouvrir ses portes dans la vieille ville de Zurich.

Une entreprise de Singapour aux commandes

Fondée à Kyoto en 2013, «% Arabica» compte aujourd'hui plus de 240 établissements dans des pays comme les Etats-Unis, le Canada, l'Indonésie, la France ou la Thaïlande. La plupart se trouvent en Chine. La majorité sont exploités sous franchise.



L'entreprise n'a pas répondu à nos questions sur sa stratégie en Suisse. On ignore donc encore quand elle compte s'implanter dans le pays, quels seront ses prix et combien d'établissements elle compte ouvrir.



Il semblerait que la société Botfoods, basée à Singapour, soit chargée de développer la marque en Suisse. Cette société se présente comme spécialiste de l'expansion de grandes marques internationales et prévoit notamment d'implanter en Thaïlande le concept de fitness «Barry's» ainsi que la chaîne hôtelière «Alila». Dans une offre d'emploi publiée pour «% Arabica» en Suisse, elle indique qu'elle commencera par Zurich avant de s'étendre à l'ensemble du pays.

Les nouveaux acteurs du café cassent les prix

La concurrence est rude. Outre les chaînes déjà citées, de nombreux petits acteurs ne comptent qu'un ou deux établissements, mais disposent d'une clientèle fidèle. De nouvelles enseignes cherchent aussi à bousculer le marché avec des prix nettement plus bas. Dans le Niederdorf, la vieille ville de Zurich, Yappa Coffee propose par exemple des espressos haut de gamme à trois francs.

Ce modèle à bas prix, qui repose généralement sur un seul employé et une machine à café entièrement automatique, vient de villes comme New York et Berlin, où des chaînes comme Lap Coffee tirent elles aussi les prix vers le bas. Lap vend l'espresso environ 1,40 franc et le cappuccino autour de 2,35 francs. Selon ses fondateurs, ces tarifs sont possibles grâce à des loyers peu élevés, à des prix du café stables, à l'utilisation d'une seule variété de café et à des modèles de vente efficaces.



Il y a quelques mois, un porte-parole de Lap nous a dit que les responsables étaient de «grands fans de la Suisse». Mais qu'il était «encore un peu tôt» pour envisager d'ouvrir des d'établissements dans le pays.

La chaîne chinoise Luckin est devenue une référence du café à bas prix. Fondée à Pékin en 2017, elle a rapidement dépassé Starbucks sur son marché national, tant en chiffre d'affaires qu'en nombre d'établissements. Luckin compte désormais 35 000 établissements, pour la plupart assez petits, en Chine, à Hongkong, à Singapour, en Malaisie et aux Etats-Unis.

En revanche, la chaîne n'est pas encore implantée en Europe, contrairement à son concurrent chinois Cotti Coffee, présent en Allemagne depuis le début de l'année. Cotti mise beaucoup sur son application, qui propose des réductions. L'enseigne compte 18 000 établissements dans 28 pays, mais rien n'indique pour l'heure qu'elle envisage de s'installer en Suisse.



«% Arabica» devrait toutefois se situer davantage dans la gamme de prix de Starbucks que dans celle des enseignes à bas prix, ce que laisse aussi penser le soin apporté à l'aménagement de ses établissements. Le marché du café à emporter a certes récemment subi le contrecoup des incertitudes économiques, mais il a fortement progressé ces dernières années. Selon les données du portail Statista, la consommation de café hors domicile a généré en Suisse un chiffre d'affaires de plus de deux milliards de francs en 2024. (trad.: mrs)