Economie

Parmelin aurait craqué pour la Swatch qui se moque de Trump

Guy Parmelin aurait acheté une montre Swatch qui tourne en dérision les taxes douanières de Donald Trump.
Guy Parmelin aurait dépensé 139 francs pour s'offrir la montre Swatch au cadran inversé. Image: Keystone / watson

La montre Swatch qui se moque des taxes douanières instaurées par Donald Trump fait un carton en Suisse. Deux conseillers fédéraux auraient même été séduits.
15.09.2025, 12:0215.09.2025, 13:22
Sven Papaux
Sven Papaux
Un 3 et 9 inversés sur le cadran, un symbole pourcentage gravé au dos et un prix de 139 francs. Le coup (de génie) marketing de Swatch a fait grand bruit la semaine passée et les montres de la marque biennoise se vendraient comme des petits pains.

Swatch écoule des tas de montres en se moquant de Donald Trump

Vendredi, le groupe biennois nous confirmait que ses boutiques avaient été prises d'assaut pour s'offrir le modèle de la campagne «What if...Tariffs». Un succès tel que même deux conseillers fédéraux auraient craqué pour la désormais célèbre montre taquinant le président américain.

Selon les informations de CH Media (dont watson fait partie), Guy Parmelin, conseiller fédéral en charge de l'économie, aurait décidé de s'offrir le cadran 39 de Swatch. Son porte-parole a refusé de confirmer l'information, prétextant qu'il n'était pas possible de se prononcer sur «d'éventuelles décisions d'achat privées prises par le chef de département».

Et il ne serait pas le seul membre du Conseil fédéral à avoir craqué pour le modèle «Tariff». Des sources bien informées à Berne affirment qu'un autre des Sept Sages a été séduit par la montre. Selon CH Media, il ne faudrait toutefois pas y voir la moindre provocation, Guy Parmelin et son acolyte auraient simplement beaucoup aimé la campagne.

Contactées, ni Swatch, ni la boutique bernoise qui aurait vendu la montre n'ont souhaité répondre à nos questions.

