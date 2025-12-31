beau temps-7°
DE | FR
burger
Suisse
Economie

Cette bourde de Migros a créé un «chaos Cumulus»

Une carte Cumulus de la Migros
Une annonce trompeuse promettait des points Cumulus multipliés par cinq à Zurich.Image: Migros

Cette bourde de Migros a créé un «chaos Cumulus»

Une erreur dans une annonce du Migros Magazine a créé la confusion à Zurich, poussant la coopérative locale à présenter ses excuses.
31.12.2025, 10:0531.12.2025, 10:05

Une porte-parole de Migros Zurich évoque auprès de Blick un «chaos Cumulus» pour décrire la tempête traversée par la coopérative ce dimanche 28 décembre.

Les faits rapportés par le média concernent une annonce parue dans le Migros Magazine. Celle-ci promettait des points Cumulus multipliés par cinq pour les achats dans les magasins zurichois ouverts ce jour-là.

Attention à cette arnaque aux points Cumulus Migros

Un bonus qui n'a finalement pas été appliqué, suscitant l'incompréhension des clients impactés.

Dans les petits caractères

Selon Blick, Migros Zurich a en réalité commis une erreur dans la rédaction de son annonce. En petits caractères, celle-ci précisait que les «magasins ouverts tous les dimanches» étaient exclus de l'offre, alors que l'annonce faisait précisément la promotion de ces supermarchés.

Nos confrères avancent une piste pour expliquer cette confusion: le bonus s’appliquait en réalité aux magasins ouverts exceptionnellement lors de ces ventes dominicales, et non à ceux qui sont ouverts tous les dimanches.

Migros à l’offensive avec «la plus grande expansion» de son histoire

La porte-parole jointe par Blick a reconnu la bourde et présenté ses excuses aux clients concernés. Ces derniers sont dès lors invités à prendre contact avec la coopérative. (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
On a testé: les nouveaux cookies Migros
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La flambée immobilière met ces propriétaires sous tension en Suisse
Les propriétaires de longue date pourraient se retrouver en situation délicate en Suisse. Avec l'envolée des prix de l'immobilier, ils peinent à assurer leur capacité financière, notamment lors du départ à la retraite.
Le doublement des prix de l'immobilier ces 25 dernières années pourrait placer les propriétaires de longue date en délicatesse. Calculés sur la base de la valeur du bien, les critères de solvabilité pour bénéficier d'un prêt hypothécaire augmentent par conséquent aussi.
L’article