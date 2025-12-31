Une annonce trompeuse promettait des points Cumulus multipliés par cinq à Zurich. Image: Migros

Cette bourde de Migros a créé un «chaos Cumulus»

Une erreur dans une annonce du Migros Magazine a créé la confusion à Zurich, poussant la coopérative locale à présenter ses excuses.

Une porte-parole de Migros Zurich évoque auprès de Blick un «chaos Cumulus» pour décrire la tempête traversée par la coopérative ce dimanche 28 décembre.

Les faits rapportés par le média concernent une annonce parue dans le Migros Magazine. Celle-ci promettait des points Cumulus multipliés par cinq pour les achats dans les magasins zurichois ouverts ce jour-là.

Un bonus qui n'a finalement pas été appliqué, suscitant l'incompréhension des clients impactés.

Dans les petits caractères

Selon Blick, Migros Zurich a en réalité commis une erreur dans la rédaction de son annonce. En petits caractères, celle-ci précisait que les «magasins ouverts tous les dimanches» étaient exclus de l'offre, alors que l'annonce faisait précisément la promotion de ces supermarchés.

Nos confrères avancent une piste pour expliquer cette confusion: le bonus s’appliquait en réalité aux magasins ouverts exceptionnellement lors de ces ventes dominicales, et non à ceux qui sont ouverts tous les dimanches.

La porte-parole jointe par Blick a reconnu la bourde et présenté ses excuses aux clients concernés. Ces derniers sont dès lors invités à prendre contact avec la coopérative. (jzs)