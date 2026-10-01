La Finma perd une dirigeante et revoit son organisation

Alexandra Karg quittera l’autorité de surveillance après dix ans à sa direction. Son départ s’accompagne d’une réorganisation et de deux postes à repourvoir.

Plus de «Suisse»

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) annonce jeudi le départ d'Alexandra Karg, cheffe de la division Opérations et membre de la direction. Une réorganisation interne a lieu dans la foulée, selon un communiqué de l'institution.

La responsable a décidé de quitter la Finma au 30 novembre 2026, à l'issue d'un délai de carence (cooling-off). Mme Karg avait pris son poste en 2016, accompagnant notamment la transformation numérique de la Finma.

Alexandra Karg. Image: dr

La Finma réorganise ses opérations à la suite de ce départ. La division Opérations deviendra la division Numérique et infrastructure. Par ailleurs, une nouvelle division Conduite d'entreprise et stratégie voit le jour, entre autres pour soutenir le CEO et la direction. Elle englobe les domaines Finances, Ressources humaines, Communication, CEO office et Mise en oeuvre transformation. La fonction de directeur des risques restera directement rattachée au CEO.

Les deux postes vacants au sein de la direction seront prochainement mis au concours en interne comme en externe, précise la Finma. Jusqu'à ce que ces fonctions soient pourvues, la structure organisationnelle actuelle reste en place, et la division Opérations sera dirigée ad interim à partir du 1er décembre 2026. (jah/ats/awp)