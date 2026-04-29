L'administration Trump s’attaque aux supermarchés suisses. Image: montage watson

Washington voit Coop et Migros comme un «obstacle significatif»

Dans un rapport officiel, Washington critique la structure du commerce suisse et vise implicitement Coop et Migros pour leur rôle dominant.

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Les tensions commerciales entre la Suisse et les Etats-Unis franchissent un cap. Selon 24 heures, l’administration de Donald Trump considère que certains éléments du marché suisse constituent un «obstacle significatif» pour les produits étrangers.

Dans un rapport du représentant américain au commerce, Washington critique à la fois la domination de deux grands distributeurs et les règles suisses sur les produits bios. Si ces entreprises ne sont pas citées nommément, 24 heures souligne que la cible ne fait guère de doute: Coop et Migros sont clairement visées.

Une nouveauté dans les attaques

C’est une première dans ce conflit douanier. Jusqu’ici, les critiques américaines portaient surtout sur les barrières agricoles ou réglementaires. Désormais, la structure même du commerce de détail en Suisse est pointée du doigt. Selon le rapport, la position dominante de ces grands acteurs favoriserait les marques locales et compliquerait l’accès au marché pour les produits importés.



Cette offensive s’inscrit dans un contexte de négociations tendues entre Berne et Washington. Début avril, le président de la Confédération, Guy Parmelin a rencontré le représentant au commerce, Jamieson Greer.

Guy Parmelin (à g.) et Jamieson Greer. Keystone

Mais malgré des discussions qualifiées d’«agréables», la pression est remontée: Donald Trump a ensuite évoqué une hausse des droits de douane sur les produits suisses.

L’objectif américain est d’obtenir un meilleur accès pour son agriculture. Mais selon le rapport, «malgré les concessions faites par la Suisse», cet accès «reste limité», relève 24 heures. Les normes suisses sur les produits bios sont critiquées: jugées strictes et complexes, elles constitueraient des obstacles pour les exportateurs.

Sur ce point, le Conseil fédéral se montre peu enclin à faire des concessions, notamment face aux craintes des agriculteurs et aux attentes des consommateurs, opposés aux OGM ou à certaines pratiques d’élevage impliquant des stimulateurs de performance.

Que disent Copp et Migros?

Les deux géants suisses prennent position auprès de nos confrères:

Migros affirme que la concurrence n’a, au contraire, «jamais été aussi forte» dans le pays et met en avant des baisses de prix récentes.

Coop évoque une guerre des prix intense et met en avant, comme Migros, une priorité donnée aux produits locaux en phase avec les attentes de la clientèle.

Détail piquant, les deux groupes disent accueillir avec une certaine reconnaissance ces critiques, revendiquant leur préférence pour les produits suisses, en phase avec les attentes de la clientèle, rapporte 24 heures. (jah)