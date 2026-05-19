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Fret ferroviaire: changement pour 200 collaborateurs des CFF

Les CFF reprennent leur filiale CFF Cargo
Le trafic marchandises des CFF doit devenir rentable.Keystone

Les CFF misent sur une nouvelle stratégie pour leur fret ferroviaire

La réorganisation du trafic marchandises des CFF va entraîner des changements pour près de 200 collaborateurs à travers la Suisse.
19.05.2026, 10:0019.05.2026, 10:01

La réorientation du trafic marchandises des CFF implique des changements pour près de 200 employés. Ils devront changer de lieu de travail ou se reconvertir au sein des CFF. Les licenciements seront l'exception, a communiqué l'entreprise mardi.

Comme annoncé en décembre, les CFF renforceront le trafic par wagons complets isolés (TWCI), qui consiste à regrouper les wagons de plusieurs clients pour former des trains de marchandises. La Confédération a confié à CFF Cargo le mandat de prestations. Cette division des CFF était la seule entreprise à avoir remis une offre.

Quel est l'objectif des CFF?

A partir de décembre prochain, le TWCI sera nettement plus efficace, selon les CFF. L’objectif est que le trafic marchandises soit rentable à partir de 2033, comme la Confédération, en sa qualité de propriétaire, l’exige des CFF.

Une trentaine d'employés sont concernés en Suisse romande. Les CFF leur proposent un changement de lieu de travail, l'intégration dans une filiale ou un réseau partenaire ou une réorientation professionnelle accompagnée au sein des CFF. (jah/ats)

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