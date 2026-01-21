Des cas st-gallois d'abus sexuels au sein de l'Eglise ont été classés

Le Ministère public st-gallois a classé quatre procédures pénales et s'est désisté dans un cinquième cas, suite aux abus sexuels révélés en 2023 au sein de l'Eglise catholique.

Deux évêchés de St-Gall et de Coire avaient déposé quatre plaintes auprès du Ministère public st-gallois après la publication, en 2023, de l'étude pilote de l'Université de Zurich concernant les abus sexuels au sein de l'Eglise catholique. Une cinquième plainte émanait d'une personne privée contre un prêtre étranger, indique l'autorité d'enquête mercredi.

Le Ministère public st-gallois a classé les quatre procédures pénales et s'est désisté du cinquième cas.

Documents lacunaires de l'Eglise

Le Ministère public st-gallois s'est penché sur les cas de cinq prêtres accusés, âgés de plus de 80 ans, et de leur dix victimes présumées. Les soupçons ne se sont confirmés concrètement dans aucune des procédures concernées malgré des enquêtes approfondies, écrit le Ministère public, qui n'a donc inculpé aucun des prêtres en question.

Le Ministère public a dû se baser sur des documents incomplets de l'Eglise. Or, ces derniers n'étaient «pas tenus proprement» et contenaient parfois un pseudonyme au lieu du nom du prêtre concerné, explique une porte-parole de l'autorité d'enquête. Il a fallu déchiffrer d'abord certains passages manuscrits, puis rechercher les personnes concernées.

Prescription, décès ou classement

Dans deux des cinq cas, la chambre d'accusation a rejeté la demande du Ministère public d'ouvrir une procédure. Or, le feu vert de celle-ci est nécessaire lorsque des employés de paroisses sont concernés.

L'instance a invoqué le fait qu'un des prêtres n'a pas commis les délits présumés en tant qu'employé de l'Eglise. Les soupçons d'actes sexuels et d'inceste le concernant à titre privé ont alors été vérifiés, mais ces faits incriminés étaient déjà prescrits.

La deuxième décision négative de la chambre d'accusation concernait un prêtre qui «avait irrémédiablement perdu sa capacité à comparaître pour raisons de santé». L'ouverture d'une procédure pénale n'était dès lors, plus possible. Ce prêtre est décédé entretemps.

Dans un autre cas, une procédure pour contrainte sexuelle a été reprise par le parquet d'Augsburg, en Allemagne. Ce dernier l'a déjà classée, cependant. Il s'agissait de la plainte émanant d'une personne privée.

Faits prescrits

Les cas restants concernant deux prêtres ont dû être classés, car quatre faits relevant d'actes sexuels avec des enfants étaient prescrits, et les six autres faits reprochés ne pouvaient pas être confirmés concrètement.

Pour ces derniers, une enquête longue et complexe a buté contre les dénégations des deux prêtres. Elle n'a pas abouti non plus parce que les victimes présumées, enfants au moment des faits, ne s'en souvenaient pas concrètement ou chronologiquement, voire ne voulaient plus se confronter à ce souvenir. (ag/ats)