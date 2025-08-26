La ministre Elisabeth Baume-Schneider se dit «abasourdie»

Elisabeth Baume-Schneider a exprimé sa stupéfaction à propos des dérapages des forces de police vaudoises. Keystone

Baume-Schneider se dit «abasourdie» par les révélations sur la police lausannoise

La conseillère fédérale était particulièrement surprise par les révélations concernant la police vaudoise. Elle se dit également rassurée que «certaines personnes ne travailleront plus» dans cette police.

Elisabeth Baume-Schneider s'est dite mardi «franchement abasourdie» par les révélations de racisme, sexisme et antisémitisme au sein de la police lausannoise, existantes depuis «des mois, des années». La conseillère fédérale parle d'images échangées d'une «brutalité et vulgarité totales».

«En même temps, je suis rassurée du fait que la direction du corps de police ainsi que la Ville de Lausanne et les autorités politiques aient réagi très rapidement et de manière claire», a déclaré la cheffe du Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur les ondes de la RTS. «Certaines personnes ne travailleront plus» dans cette police, a-t-elle souligné.

La socialiste constate:

«Le problème du racisme ou de l'antisémitisme n'est pas un problème personnel, d'une petite minorité»

Il s'agit donc de «véritablement comprendre comment cela peut s'installer et pourquoi on n'a pas en amont des signaux d'alarme pour désamorcer ces processus», dit-elle.

«Et c'est ce qui s'est probablement passé dans le cadre de la police de Lausanne. C'est que visiblement, on n'a pas estimé utile d'en informer la hiérarchie, qui ne pouvait donc pas agir. C'est ça qu'on doit véritablement questionner et trouver des réponses adéquates», ajoute-t-elle. Pour la conseillère fédérale, la formation à ces problématiques est l'une des solutions. (ats/svp)