Le médiateur de la SSR critique un texte de SRF sur le salut de Musk

Pour ce dernier, la légende de la photo était «immature et totalement déplacée» . Selon lui, cette interprétation manque de sensibilité et minimise la gravité de la question de savoir comment le geste potentiellement fasciste d'Elon Musk peut être interprété.

Certains y ont vu un salut hitlérien, d'autres un salut romain de Mussolini et d'autres encore un simple geste maladroit. Les lecteurs des articles diffusés par la radio-télévision alémanique SRF sont des gens responsables et ont pu se faire leur propre opinion sur le geste de Musk, ajoute le médiateur.

La survie de la «Sibérie suisse» dépend d'un bancomat menacé

Le Conseil national a débattu ce mercredi d'une initiative pour le maintien de l'argent liquide. Qui s'oppose au triomphe de Twint et de la carte? Coup d'œil à La Brévine (NE), obsédée par l'argent liquide, qui ne craint rien tant que de voir son bancomat exploser une nouvelle fois.

Des champs recouverts de neige, un thermomètre qui affiche -1°C et une température ressentie encore plus fraîche à cause du vent glacial. Mais ce contre quoi La Brévine se protège, ce ne sont pas le froid extrême. Celle que l'on surnomme la «Sibérie de la Suisse» en a l'habitude. Il y a même fait -41,8°C en 1987, la valeur la plus basse jamais enregistrée dans le pays.