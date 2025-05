Pourquoi Bertrand Piccard a rencontré Emmanuel Macron mercredi?

Le 14 mai, Emmanuel Macron a nommé Bertrand Piccard Commandeur de la Légion d’Honneur et voici pourquoi.

Bertrand Piccard a été promu au grade de Commandeur de la légion d'honneur. Le psychiatre et éco-aventurier vaudois a été décoré jeudi au Palais de l'Elysée par le président français Emmanuel Macron, annonce sa fondation.

Bertrand Piccard avait déjà reçu le grade de Chevalier après son tour du monde en ballon en 1999, puis celui d'Officié suite à un autre tour du monde avec l'avion solaire Solar Impulse. Il est désormais promu Commandeur «pour son fervent engagement en faveur de l'innovation écologique à travers sa Fondation Solar Impulse», indique celle-ci dans un communiqué.

Bertrand Piccard et Emmanuel Macron. Image: Solar impulse

Bertrand Piccard et son équipe développent des projets technologiques capables de concilier la protection de l'environnement avec la rentabilité économique. Le sexagénaire parcourt aujourd'hui le monde pour encourager gouvernements et entreprises à implémenter ses solutions.

Prochain tour du monde

En France, la Fondation Solar Impulse a notamment lancé son premier «Prêt à voter». Celui-ci propose aux parlementaires «des articles législatifs clé en main pour rendre le pays et son industrie plus efficients, propres et compétitifs», poursuit le communiqué.

C'est également en France que se construit Climate Impulse, l'avion à hydrogène qui doit emmener Bertrand Piccard et son partenaire Raphaël Dinelli autour du monde sans escales et sans émissions.

«Cet hommage de la France me touche particulièrement et m'encourage à continuer mon action, même si elle est souvent difficile à mener», a commenté Bertrand Piccard, cité dans le communiqué. «Il est aussi une magnifique reconnaissance pour mon équipe de la fondation Solar Impulse et les partenaires qui la soutiennent.» (jah/ats)