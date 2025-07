Vous souffrez de la chaleur et manquez d'inspiration pour occuper votre week-end? Pas de panique, nous avons les solutions. Image: Imago / Keystone, montage watson

Trop chaud? Voici 10 excursions fraîcheur en Suisse romande

Nous y sommes, les journées marquées par des températures étouffantes et un taux d'humidité élevé frappent à la porte de la Suisse romande. Mais que faire pour y échapper, de surcroît si l'on ne souhaite pas aller se baigner? Nous avons les solutions pour vous!

Yoann Schott Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Vous êtes à la recherche d'une activité ou d'une excursion à réaliser en Suisse romande et qui puisse vous combler? Voici dix idées originales pour partir en exploration seul, en couple ou en famille et passer des moments uniques dans des cadres fabuleux. Plaisir, découvertes marquantes et détente seront au rendez-vous!

Le Creux-du-Van

⛰️ Val-de-Travers, Neuchâtel

Gigantesque formation naturelle unique en Suisse, le Creux-du-Van permet d'accéder à un panorama spectaculaire. Exposé plein-vent dans une région connue pour ses records de températures négatives et fraîches même en été, ce monument naturel est l'endroit parfait pour pique-niquer en compagnie des chamois les moins farouches du continent.

Si vous êtes amateurs de randonnées, le domaine est sillonné de part en part par de nombreux sentiers forestiers. Vous pourrez même profiter des fontaines d'absinthe, dont le Val-de-Travers est le berceau et qui jalonnent bien des parcours. Pour rester au frais, les formidables Gorges de l'Areuse et leurs cascades sont également à découvrir juste à côté.

Ce monument naturel majestueux fait 200 mètres de hauteur. Attention avec les selfies, ne vous approchez pas trop du bord! Image: Imago

Les Gorges du Taubenloch

🌊 Région de Bienne, Berne

En parlant de gorges, celles du Taubenloch dans le canton de Berne et leur beauté sauvage raviront aussi bien les explorateurs chevronnés que les amateurs de balades en famille. Situé aux portes de Bienne, ce parcours aménagé de passerelles le long de la Suze est facile d'accès, et peut très bien être le point de départ ou d'arrivée d'une plus grande excursion, en passant par exemple par les Rochers de la Plagne ou le parc zoologique de Bienne voisin.

Parfait pour les amoureux de la nature et non loin des commodités et du lac, ces gorges sont à ne pas manquer si vous êtes de passage dans la région, ou si vous êtes à la recherche d'un endroit unique où vous détendre au contact de la fraîcheur d'un fleuve, et à l'ombre de la canopée d'une forêt.

Quoi de mieux qu'une marche à l'ombre, entre les eaux fraîches de la Suze et les cavités naturelles qui bordent ses falaises? Image: Keystone

Le Jardin botanique alpin Flore-Alpe

🏞️ Champex-Lac, Valais

C'est au sud de Martigny que vous trouverez ce petit coin de paradis valaisan, juché à 1500 mètres d'altitude, entre les sommets de la Breya et du Catogne. En plus d'être la terre promise des randonneurs, Champex-Lac abrite également le jardin botanique Flore-Alpe et ses quelque 4000 espèces végétales alpines, s'épanouissant dans leur milieu naturel, entre ruisseaux, rocailles et sentiers charmants.

Admirer des milliers d'essences végétales indigènes à plus de 1500 mètres d'altitude: une escapade rafraîchissante pour toute la famille. Image: Imago

Comble du bonheur, le val d'Arpette, sa beauté et ses parcours pédestres sont à deux pas de Champex. Idem pour le bisse de la Tour, situé à quelques kilomètres seulement au sud-est. Le plus difficile risque encore d'être de quitter les lieux, vous n'allez plus vouloir rentrer!

Champex-Lac est un havre de paix dont les eaux cristallines reflètent montagnes et forêts environnantes. Image: Imago

Les bords du Doubs et Saint-Ursanne

🏰 Clos-du-Doubs, Jura

On l'admettra volontiers, la magnifique ville de Saint-Ursanne ne vous mettra pas à l'abri de la canicule. La rivière qu'elle borde, en revanche, fera l'affaire. Quant à la cité médiévale, elle peut servir de point de départ ou d'arrivée d'une belle et longue promenade le long du Doubs, par exemple en la reliant au gracieux village de Soubey, situé à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest.

Vous pourrez bien entendu choisir de vous y baigner, notamment sur la petite plage de Saint-Ursanne. Si vous êtes en manque d'ombre et de frais, la chute du Bief de Vautenaivre ainsi que l'étang de la Gruère se trouvent dans la même zone, à une trentaine de kilomètres en voiture, dans le riche parc du Doubs.

Bordant le fleuve du Doubs, Saint-Ursanne et son domaine vous en mettront plein les yeux. Image: Imago

Les mines de Sel

⛏️ Bex, Vaud

Vous en avez assez du soleil tout court? C'est compréhensible, quand le thermomètre dépasse les 30°C. Alors, rendez-vous sous terre pour cette cinquième suggestion, dans les célèbres mines de sel de Bex!

Ici, ni l'indice UV, ni la moiteur étouffante de l'air ne peuvent vous atteindre. A bord du train des mineurs, vous allez pouvoir explorer un impressionnant dédale de galeries, et en apprendre plus sur l'extraction du sel, le tout avec une température qui ne franchit pas le seuil des 17°C.

De retour à la surface, et si vous avez encore soif de découvertes, les gorges de l'Avançon ne sont situées qu'à quelques kilomètres à l'est de Bex. Elles offrent à leurs visiteurs un cadre forestier très agréable à parcourir, le long de la rivière du même nom.

Arpentez les galeries de la mine à pied ou à bord de l'un des petits trains qui y serpente. Image: Imago

Le long de l'Allondon

☀️ Dardagny, Genève

Traversant verticalement l'ouest du canton avant de rejoindre le Rhône, l'Allondon est une splendide petite rivière bordée de forêts et de paysages champêtres. En de nombreux endroits, le lit du fleuve s'élargit, laissant place à d'amples étendues de galets sur lesquels on peut se détendre en écoutant le clapotis de l'eau, remuée par de fréquentes successions de cascatelles.

En suivant le courant, vous aurez plaisir à alterner entre les environnements exposés et caillouteux et les ilots boisés abritant une nature riche. Jouxtant la rivière, le village de Dardagny et le centre Nature du Vallon de l'Allondon vous permettront de parfaire votre virée entre faune, flore et vignobles locaux.

Trésor naturel genevois, l'Allondon borde forêts et campagnes avant de se jeter dans le Rhône. Image: Florence Bourjas, wikipedia commons

Le glacier du Rhône

🧊 Alpes, Valais

Un tel article ne saurait être considéré comme achevé sans y faire la mention d'au moins un glacier, alors nous y voilà! Niché à 3600 mètres d'altitude, dans la partie la plus orientale du canton du Valais, le majestueux glacier du Rhône et ses iconiques paysages n'attendent que vous.

Certes, le glacier ne s'étend pas sur une aussi grande surface que naguère, la faute au réchauffement climatique, mais vous ne risquez pas d'être déçus par la vue du Rhône y prenant sa source, le col de la Furka et du Grimsel, ou encore les sommets montagneux se découpant sur le ciel bleu.

Depuis le village de Gletsch, des sentiers permettent de s'approcher du glacier. En voiture, rendez-vous à côté de l'iconique hôtel Belvédère. A quelques kilomètres du col de la Furka, la fameuse grotte de glace et ses 100 mètres de tunnel ne demandent qu'à être parcourus.

Non loin du col de la Furka, le glacier du Rhône permet à ses visiteurs d'explorer, à pied ou avec le Glacier Express, chacun de ses remarquables recoins. Image: Imago

Le Lac Noir

🌳 Préalpes, Fribourg

C'est à un peu plus de 1000 mètres d'altitude que vous pourrez vous ressourcer sur les rives de ce petit lac d'à peine un demi-kilomètre de long. Il va sans dire que pléthore de randonnées pullulent dans la région, et ont toutes vocation à vous dépayser dans ce massif montagneux aux biomes variés. Vous pourriez, par exemple, rejoindre le sommet de la Berra au départ du Lac Noir.

Non loin, le col de Kaisereggpass est également un haut lieu de randonnée pour les amateurs de marche en montagne. Pour revenir au Lac Noir, il vous sera bien entendu possible de vous y baigner, d'y pêcher ou d'y pratiquer des activités nautiques, comme le paddle ou le pédalo.

Le Lac Noir dans le canton de Fribourg donne le sentiment d'être une bulle temporelle, bien loin du tumulte du monde moderne. Image: Imago

La Riviera et le château de Chillon

⚔️ Veytaux, Vaud

Dresser la liste des belles choses qu'il est possible de visiter dans cette région située à l'extrémité est du Léman serait impossible.

Mais, puisque l'on cherche à échapper à la canicule, pourquoi ne pas changer un peu de stratégie, cette fois-ci en se réfugiant derrière les murs épais d'un château et de son fort voisin? Absolu bijou médiéval, le château de Chillon est renversant de beauté.

Ses nombreuses salles, sa cour intérieure et ses fortifications vous émerveilleront, vous donnant l'impression de faire un voyage dans le temps. Après tout, ce fabuleux site du début du 12e siècle a traversé bien des époques pour arriver jusqu'à nous intact. Juste en face, c'est une forteresse d'un autre genre qui vous attend: le fort de Chillon et ses 2125m2 de surface, construit durant la Seconde Guerre, a tout pour plaire aux amateurs de visites insolites.

Pour une perambulation chargée d'histoire et au frais, ne cherchez pas plus loin! Si vous en voulez plus, la réserve naturelle des Grangettes, fourmillante de vie, n'est qu'à une dizaine de minutes en voiture, comptez-en 20 pour relier Aquaparc.

Situés l'un en face de l'autre, le fort et le château de Chillon ont assez à offrir pour vous occuper tout un week-end. Image: Imago

Le Bisse du Ro

🌿 Icogne, Valais

Lorsqu'il s'agit de balade en plein air, le Valais a de quoi séduire avec ses bisses, ces petits cours d'eau conduits à travers les montagnes et qui bordent chemins et sentiers forestiers. En toute honnêteté, n'importe lequel de ces parcours remplit les conditions pour être inscrit sur une telle liste, cependant, le bisse du Ro, avec son illustre passerelle à flanc de falaise et ses points de vue à couper le souffle, mérite, d'une certaine manière, une mention spéciale.

Petit avertissement, cependant: si vous avez le vertige, vous préférerez sans doute le bisse de la Bitailla, ou celui de Trient, tous deux plus proches du sol. Sinon, pour rester dans la région, le lac de Tseuzier et son barrage ont de quoi ravir les explorateurs qui sommeillent en vous.