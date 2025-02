Ce canton romand détient le record de la hausse de chômage en Suisse

Le chômage à Neuchâtel a atteint 4,5% en janvier (+0,3 pt), la plus forte hausse nationale avec Schaffhouse. Sur un an, l’augmentation est de 1,2 pt.

Plus de «Suisse»

Le taux de chômage a augmenté en janvier à Neuchâtel de 0,3 point pour atteindre un taux de 4,5% et 4003 personnes. Le canton a connu la plus forte hausse de Suisse avec Schaffhouse. En comparaison annuelle, l'augmentation est de 1,2 point, soit la plus élevée de Suisse sur un an.

Des augmentations du nombre de chômeurs sont constatées pour toutes les catégories d'âge, a indiqué jeudi le canton. La cohorte a progressé dans les secteurs saisonniers de la construction et de l'hébergement et restauration. Mais «L'augmentation la plus importante concerne le secteur de l'horlogerie» avec 45 personnes en plus, a précisé le canton.

Au niveau des demandeurs d’emploi, leur nombre a augmenté de 199 en janvier, pour atteindre 6148 personnes. (jah/ats)