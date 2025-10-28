en partie ensoleillé14°
DE | FR
burger
Suisse
Emploi

Ces métiers sont menacés par la pénurie de personnel en Suisse

La pénurie de personnel touche les médecins et les architectes en Suisse.
La pénurie de personnel est considérée comme un problème majeur dans la médecine et l'architecture en Suisse (image d'illustration).Image: Shutterstock

Ces métiers sont menacés par la pénurie de personnel

La pénurie de personnel s'aggrave dans les professions libérales en Suisse. Des mesures urgentes sont demandées.
28.10.2025, 10:0028.10.2025, 11:10

Le manque de personnel qualifié s'aggrave en Suisse. Environ 70% des actifs dans des métiers comme la médecine, l’architecture, la physiothérapie, le notariat ou le conseil en orientation considèrent la pénurie de personnel comme un problème majeur dans leur secteur.

Ce manque a des conséquences directes sur les clients et les patients, avec des délais d’attente plus longs, voire des refus de prise en charge, indique le sondage publié mardi par l'Union suisse des professions libérales (USPL). De plus, la voie de l’indépendance attire de moins en moins les jeunes diplômés, relève le communiqué.

Ecart salarial

Les raisons de cette pénurie sont multiples. Les répondants évoquent avant tout un écart salarial croissant avec les postes comparables dans la fonction publique et une charge administrative jugée excessive. En revanche, la qualité de la formation n’est pas mise en cause.

L'USPL demande des mesures urgentes, notamment une augmentation du nombre de places de formation dans les domaines de la santé et de la technique ainsi qu’une revalorisation des tarifs. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
5
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
de Antoine Menusier
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
6
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
de Fred Valet
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
4
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
de Flavia Kälin, Raphael Bühlmann
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
8
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
de Alexandre Cudré
Thèmes
…Et vous? Ça va le chemin du travail?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
2
Attention à ces changements de loi en novembre en Suisse
3
«Quotidien» se moque des seniors suisses à Lausanne
Poutine à Davos avec Trump et Zelensky? Un scénario fou se dessine
A l’approche du Forum économique mondial, la venue de Donald Trump et de Volodymyr Zelensky soulève des questions délicates. Notre pays peut-il se permettre d'accueillir également le président russe, dans le cadre de discussions pour la paix en Ukraine?
Comme nous vous le révélions, Donald Trump prévoit de participer au Forum économique mondial (WEF) de Davos en janvier prochain. Selon des sources bien informées, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’y rendra également. Il l'avait fait en 2024 et 2025.
L’article