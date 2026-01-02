Crans-Montana: l'identification des victimes prendra du temps

Le président du gouvernement valaisan a confirmé vendredi matin que l'identification des victimes se poursuit et prendra du temps. Selon Mathias Reynard, la situation reste très tendue dans les hôpitaux.

Le président du gouvernement valaisan s'est rendu jeudi sur place en compagnie du conseiller fédéral, Guy Parmelin. Keystone

Le conseiller d'Etat Mathias Reynard a fait un nouveau point au lendemain du drame qui endeuille Crans-Montana.

«Nos équipes sont toujours au front», a résumé vendredi matin le conseiller d'Etat sur les ondes de la RTS. Il a précisé que l'identification des victimes «va prendre encore du temps» et que les soins aux victimes sont nombreux.

Le Saviésan a fait état d'une situation «extrêmement tendue» dans les hôpitaux:

«Certaines personnes qui avaient congé sont venues travailler pour aider leurs collègues»

Des discussions sont par ailleurs en cours pour des transferts de compétences dans le domaine médical. Des médecins français spécialistes de grands brûlés pourraient venir en Valais.

Le conseiller d'Etat a également rendu hommage «aux citoyens et des jeunes qui ont sauvé des vies dès les premières minutes» aux abords du bar.

Mathias Reynard n'a pas voulu donner plus de précisions sur les causes du drame. Le conseiller d'Etat a indiqué que les premiers éléments avancés (embrasement généralisé) sont confirmés. Le conseiller d'Etat n'a pas communiqué un nouveau bilan des victimes. (ats)