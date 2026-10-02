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Un train bloqué a perturbé la ligne CFF Lausanne-Fribourg

Le trafic ferroviaire était ce vendredi matin entre les deux villes romandes. Retards et suppressions étaient à prévoir.

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Les CFF annonçaient une restriction ce vendredi matin entre Lausanne et Romont (FR). Un train qui bloquait la voie était en cause.

Par conséquent, le trafic ferroviaire était perturbé entre Lausanne et Fribourg. Des retards et des suppressions étaient à prévoir.

Les lignes IR15, R8 et R9 étaient concernées. La situation est finalement revenue à la normale vers 09h45. (jzs)