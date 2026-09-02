La police et le Ministère public ne donneront pas d’autres informations aujourd’hui. Nous n'avons pas pu demander, par exemple, dans quelle commune jurassienne le tireur présumé était installé.
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Revivez la conférence de presse des autorités argoviennes
Une fusillade a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche à l’hippodrome du Schachen, à Aarau. Les dernières infos minute par minute. 👇
- Une fusillade a éclaté tôt dimanche matin au Schachen, à Aarau. Une Italienne de 22 ans a été tuée et cinq personnes ont été blessées.
- Lundi, la police cantonale d'Argovie a finalement annoncé l'arrestation d'un Suisse de 43 ans. Il est fortement soupçonné d'être l'auteur des faits.
- Selon les autorités, le tireur présumé est d'origine jurassienne.
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14:58
La conférence de presse est terminée
14:55
Que s’est-il passé au poste de police jurassien?
Schildknecht: La scène peut être résumée ainsi: l’homme est entré dans le poste et a déclaré: «Je suis l’auteur de la tuerie d’Aarau.»
14:54
La police dément être arrivée tardivement
Après les tirs survenus dans la nuit de samedi à dimanche, certains médias ont affirmé que les secours avaient mis 30 minutes à arriver sur place. Le chef de l’intervention, Matthias Schildknecht, dément cette information. Les unités sont arrivées en quelques minutes, mais ont dû progresser avec prudence pour ne pas être elles-mêmes prises pour cible.
14:53
Deux personnes sont toujours hospitalisées
L’état des deux personnes encore hospitalisées en raison de leurs blessures s’est «amélioré compte tenu des circonstances», indique le chef de l’intervention, Matthias Schildknecht.
14:51
L’auteur est-il resté dans le canton d’Argovie après les tirs?
Schildknecht: Il a assez rapidement pris la direction du Jura.
14:50
Pourquoi les autorités n’ont-elles communiqué qu’aujourd’hui?
Leupold: La priorité était de pouvoir exclure avec certitude tout danger persistant et de vérifier qu’aucune autre personne que l’homme interpellé n’avait participé aux tirs.
14:50
L’auteur s’est-il rendu au poste de police avec les armes dans son coffre?
Oui.
14:46
Que sait-on de plus sur l’auteur?
Leupold ne peut donner aucune information sur sa situation familiale ni préciser s’il vivait seul.
14:46
Pourquoi l’auteur s’est-il rendu?
Leupold: «Nous l’ignorons.» Il s’est présenté à la police à Delémont peu avant que celle-ci ne l’interpelle.
14:44
Qu’a révélé la perquisition menée au domicile de l’auteur dans le Jura?
Leupold: Nous n’avons trouvé aucun indice laissant penser qu’il adhérait à une idéologie particulière, qu’elle soit d’extrême droite, d’extrême gauche ou islamiste.
14:44
De combien de munitions disposait-il?
Schildknecht: La police ne communique pas le nombre de munitions. L’AK-74 n’était pas une arme entièrement automatique.
14:44
Comment l’auteur s’était-il procuré ses armes?
Leupold: Il les avait achetées légalement il y a vingt ans, avec l’autorisation des autorités jurassiennes.
14:44
Comment une personne souffrant de troubles psychiques a-t-elle pu se procurer de telles armes?
Rüedi: Il n’est pas possible de répondre à cette question pour le moment.
14:43
Il s'est rendu à la police à Delémont
Le tireur présumé s'est rendu à la police dans la capitale du canton du Jura.
14:40
Fusillade d'Aarau: «un choc» pour les autorités jurassiennes
La fusillade d'Aarau a constitué un véritable choc pour les autorités jurassiennes, a déclaré mercredi le ministre Valentin Zuber. L'auteur des tirs est un Suisse de 43 ans domicilié dans le canton.
La séance du Parlement jurassien a été brièvement interrompue pour une intervention urgente du ministre de justice et police. M. Zuber a affirmé que le suspect a été interrogé par la police cantonale jurassienne.
"Nous avons pleine confiance en la justice argovienne", a-t-il encore déclaré. Le Ministère public jurassien collabore pleinement avec les autorités argoviennes.
La séance du Parlement jurassien a été brièvement interrompue pour une intervention urgente du ministre de justice et police. M. Zuber a affirmé que le suspect a été interrogé par la police cantonale jurassienne.
"Nous avons pleine confiance en la justice argovienne", a-t-il encore déclaré. Le Ministère public jurassien collabore pleinement avec les autorités argoviennes.
14:39
Pourquoi Aarau comme lieu de la tuerie?
Leupold: Aucun lien avec Aarau n’est connu à ce stade. Le choix du lieu semble avoir été le fruit du hasard.
14:39
L’auteur a-t-il servi dans l’armée?
Leupold: Il avait été recruté comme cuisinier de troupe et avait quitté l’armée en 2013. Il avait restitué son arme de service.
14:38
Que sait-on de son état psychique? A-t-il été interné dans une clinique?
Rüedi: Il est établi que l’homme souffrait de troubles psychiques. Aucun autre détail ne peut être communiqué à ce sujet.
14:36
Les journalistes se lancent dans les questions
14:31
Une procédure qui ne fait que commencer
Zimmerli: «Nous n’en sommes qu’au tout début de la procédure pénale.» Il n’est pas possible d’en dire davantage pour l’instant. Les autorités entendent établir les faits «avec soin et objectivité». Il s’agit d’une affaire extrêmement grave.
La police communiquera lorsqu’elle disposera d’informations confirmées, mais il ne faut pas s’attendre à des points réguliers sur l’avancée de l’enquête.
La police communiquera lorsqu’elle disposera d’informations confirmées, mais il ne faut pas s’attendre à des points réguliers sur l’avancée de l’enquête.
14:29
L’homme était-il pénalement responsable? La piste du meurtre est examinée
Christoph Rüedi veut désormais faire toute la lumière sur les circonstances et le déroulement des faits. Les enquêteurs recherchent notamment des témoignages provenant de l’entourage du suspect, susceptibles de les renseigner sur ses conditions de vie et sa santé psychique.
Ils s’intéressent non seulement au déroulement de l’attaque, mais aussi à l’état d’esprit de l’homme et à la conscience qu’il avait de ses actes. Autrement dit: était-il pénalement responsable?
La procédure porte notamment sur les infractions d’«homicide intentionnel», de «meurtre ou tentative de meurtre» et de «violation de la loi sur les armes».
Ils s’intéressent non seulement au déroulement de l’attaque, mais aussi à l’état d’esprit de l’homme et à la conscience qu’il avait de ses actes. Autrement dit: était-il pénalement responsable?
La procédure porte notamment sur les infractions d’«homicide intentionnel», de «meurtre ou tentative de meurtre» et de «violation de la loi sur les armes».
14:25
Fragilisé psychiquement, il s’est rendu et a reconnu les faits
Une procédure pénale pour «coups de feu ayant entraîné la mort» a été ouverte, indique le procureur Christoph Rüedi. L’homme s’est rendu à la police jurassienne dans la nuit de dimanche à lundi et a déclaré être responsable de la fusillade d’Aarau. Il a également affirmé souffrir psychiquement depuis un certain temps.
Selon le procureur, le suspect a fait usage de son droit de garder le silence. Il a néanmoins donné des indications sur ses troubles psychiques, mais ne s’est pas exprimé sur son mobile.
L’analyse de sa voiture, des munitions et des armes saisies ne laisse aucun doute quant au fait qu’il est l’auteur de la fusillade d’Aarau. Il est désormais placé en détention provisoire en Argovie.
Selon le procureur, le suspect a fait usage de son droit de garder le silence. Il a néanmoins donné des indications sur ses troubles psychiques, mais ne s’est pas exprimé sur son mobile.
L’analyse de sa voiture, des munitions et des armes saisies ne laisse aucun doute quant au fait qu’il est l’auteur de la fusillade d’Aarau. Il est désormais placé en détention provisoire en Argovie.
14:20
Le Jurassien s’est rendu: deux pistolets et une kalachnikov saisis
Un signalement concernant un véhicule immatriculé dans le Jura a été transmis à la police. La plaque et le modèle correspondaient à une centaine de véhicules, explique Matthias Schildknecht. Les enquêteurs sont finalement parvenus à remonter jusqu’à une seule personne.
Le suspect s’est toutefois rendu de lui-même à la police jurassienne. La police argovienne est alors venue le chercher pour le transférer en Argovie. Deux pistolets et un fusil d’assaut AK-74, de type kalachnikov, ont été retrouvés en sa possession.
Le suspect s’est toutefois rendu de lui-même à la police jurassienne. La police argovienne est alors venue le chercher pour le transférer en Argovie. Deux pistolets et un fusil d’assaut AK-74, de type kalachnikov, ont été retrouvés en sa possession.
14:20
Plus de 100 signalements reçus
Après la fuite du tireur présumé, la police a enquêté «aussi rapidement que possible dans toutes les directions». Il s’agit de la procédure habituelle lorsqu’un auteur ne peut pas être immédiatement arrêté. Les autorités ont notamment reçu plus de 100 signalements.
14:19
Le suspect identifié grâce à une plaque d’immatriculation
Le suspect a pu être arrêté grâce aux recherches menées à partir de plaques d’immatriculation. Les enquêteurs sont parvenus à établir un lien entre la fusillade et une voiture immatriculée dans le canton du Jura.
14:12
Plus de 80 appels d’urgence
Selon la police, plus de 80 appels d’urgence ont été enregistrés immédiatement après les premiers coups de feu.
14:11
De nouveaux tirs au pistolet sur le parking
L’homme a ensuite pris la fuite en direction du parking, où il a de nouveau tiré autour de lui avec un pistolet. Il a notamment visé une voiture qui quittait les lieux.
14:10
Le tireur a fait feu plus de 40 fois au fusil d'assaut
Le responsable de l’intervention, Matthias Schildknecht, explique que l’auteur s’est rendu tôt dimanche matin sur le parking de la Schachenstrasse, près de l’aire des gens du voyage. Il a ensuite marché en direction du site de la fête et tiré plus de 40 coups de fusil d’assaut dans cette direction.
Arrivé devant le site, il a fait demi-tour. De retour sur le parking, il a tiré avec un pistolet sur une voiture, avant de monter dans son propre véhicule et de prendre la fuite.
Arrivé devant le site, il a fait demi-tour. De retour sur le parking, il a tiré avec un pistolet sur une voiture, avant de monter dans son propre véhicule et de prendre la fuite.
14:09
Très probablement une tuerie de masse
Concernant le mobile, Michael Leupold évoque une tuerie de masse. Les pistes d’un attentat terroriste et d’un règlement de comptes dans le milieu criminel avaient également été envisagées.
Pour la police, la phase destinée à écarter le danger est désormais terminée. Il n’existe plus de menace en lien avec cette affaire.
Pour la police, la phase destinée à écarter le danger est désormais terminée. Il n’existe plus de menace en lien avec cette affaire.
14:07
Le suspect est originaire du Jura
Selon le commandant Michael Leupold, l’homme arrêté est, avec une probabilité confinant à la certitude, l’auteur de la fusillade de dimanche. Ce Suisse de 43 ans, sans origine migratoire, est domicilié dans le canton du Jura.
14:06
L’homme arrêté est très probablement le tireur
Michael Leupold, commandant de la police cantonale argovienne, prend d’abord la parole. Il confirme que l’homme arrêté est «selon une probabilité confinant à la certitude» l’auteur des tirs lors de la rave d’Aarau.
14:05
La conférence de presse commence
La conférence de presse consacrée à la fusillade survenue lors de la rave d’Aarau débute. Le colonel Michael Leupold, commandant de la police cantonale, prend la parole.
13:58
De nombreuses questions restent en suspens
De nombreuses zones d’ombre entourent encore le drame survenu ce week-end. Le déroulement des faits, le mobile et le profil du suspect, contre lequel la police affirme disposer de forts soupçons, restent notamment à établir.
La police n’a toutefois pas encore confirmé que l’homme de 43 ans arrêté était bien le tireur. On ignore également s’il a agi seul ou si d’autres personnes sont impliquées.
La police n’a toutefois pas encore confirmé que l’homme de 43 ans arrêté était bien le tireur. On ignore également s’il a agi seul ou si d’autres personnes sont impliquées.
13:57
Les intervenants de la conférence de presse
Les personnes suivantes doivent prendre la parole lors de la conférence de presse organisée au poste de police de Schafisheim:
- Michael Leupold, commandant de la police cantonale argovienne
- Matthias Schildknecht, responsable général de l’intervention
- Christoph Rüedi, procureur en chef de la région Lenzbourg-Aarau
13:47
Forte affluence
L’affaire survenue ce week-end suscite un vif intérêt médiatique. Une demi-heure avant le début de la conférence de presse à Schafisheim, de nombreux journalistes sont déjà sur place et plusieurs caméras ont été installées. watson est également présent et suit l’événement en direct.
13:47
La police fait le point sur l’affaire du Schachen à 14 heures
Les autorités argoviennes communiqueront dès 14 heures les derniers développements concernant la fusillade mortelle survenue ce week-end après une rave à Aarau. Une Italienne de 22 ans a été tuée et cinq personnes ont été blessées.
Lundi à la mi-journée, la police cantonale argovienne a annoncé l’arrestation d’un Suisse de 43 ans. Aucune nouvelle information officielle n’a été communiquée depuis. Plusieurs questions restent en suspens, notamment le mobile du tireur présumé, le déroulement exact des faits et les circonstances de son arrestation. watson suit la conférence de presse en direct.
Lundi à la mi-journée, la police cantonale argovienne a annoncé l’arrestation d’un Suisse de 43 ans. Aucune nouvelle information officielle n’a été communiquée depuis. Plusieurs questions restent en suspens, notamment le mobile du tireur présumé, le déroulement exact des faits et les circonstances de son arrestation. watson suit la conférence de presse en direct.
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