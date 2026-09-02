Une procédure pénale pour «coups de feu ayant entraîné la mort» a été ouverte, indique le procureur Christoph Rüedi. L’homme s’est rendu à la police jurassienne dans la nuit de dimanche à lundi et a déclaré être responsable de la fusillade d’Aarau. Il a également affirmé souffrir psychiquement depuis un certain temps.



Selon le procureur, le suspect a fait usage de son droit de garder le silence. Il a néanmoins donné des indications sur ses troubles psychiques, mais ne s’est pas exprimé sur son mobile.



L’analyse de sa voiture, des munitions et des armes saisies ne laisse aucun doute quant au fait qu’il est l’auteur de la fusillade d’Aarau. Il est désormais placé en détention provisoire en Argovie.