Les lampions seront de sortie ce week-end. Image: KEYSTONE

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Suivez avec nous les festivités du 1er août en Suisse

Ce samedi, la Suisse célèbrera sa fête nationale avec diverses manifestations aux quatre coins du territoire. Suivez avec nous le 1er août.

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Comme chaque année, les conseillers fédéraux mouilleront leur chemise à edelweiss. Grütli, Vaud, St-Gall, Jura, Tessin ou Genève et Grisons: les sept Sages seront aux quatre coins de la Suisse le 31 juillet et le 1er août pour rencontrer la population, entre cervelas, vin blanc et soupe de légumes.

Si la sécheresse empêchera la population de tirer ses feux d'artifice dans la quasi-totalité du pays, on pourra toutefois en observer dans quelques localités, comme on le voit sur la carte ci-dessous.

Guy Parmelin le 1er août

Le Vaudois commencera les festivités dans son canton, à Renens, le soir du 31 juillet. Le lendemain matin, l'UDC Guy Parmelin participera à un brunch à la ferme à Hildisrieden (LU), avant de se rendre sur la prairie du Grütli (UR) l'après-midi. Il terminera la journée du 1er août à Essertines-sur-Rolle (VD).

Albert Rösti le 1er août

Le chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Albert Rösti, ne fera pas moins de cinq apparitions publiques. Le 31 juillet, il sera présent à Fehraltorf (ZH) l'après-midi, puis à Val Müstair (GR) le soir. Le lendemain, l'UDC bernois commencera sa journée à Saint-Moritz (GR), avant de la poursuivre dans son canton d'origine, à Sigriswil à midi et l'après-midi, et à Uetendorf le soir.

Martin Pfister le 1er août

Le ministre de la défense Martin Pfister a lui aussi un programme chargé. Le soir du 31 juillet, il prononcera un discours à Rorschach (SG). Le lendemain, le Zougois, élu du Centre, participera aux festivités du 1er août à Baar (ZG) à midi, à Blenio (TI) l'après-midi et à Guarda (GR) le soir.

Beat Jans le 1er août

De son côté, le ministre de justice et police Beat Jans sera présent le soir du 31 juillet à Therwil (BL). Le socialiste bâlois sera le lendemain à midi à Biembach im Emmental (BE), puis l'après-midi et le soir à Genève.

Elisabeth Baume-Schneider le 1er août

La ministre de l'intérieur Elisabeth Baume-Schneider s'exprimera à Lucerne le soir du 31 juillet. Le lendemain, la Jurassienne PS participera durant la matinée à un brunch à la ferme dans son canton d'origine, à Boécourt (JU).

Ignazio Cassis le 1er août

Le vice-président de la Confédération, le PLR Ignazio Cassis, ne célébrera la Fête nationale que le 1er août. Le Tessinois sera le matin à un brunch à la ferme à Guin (FR), avant de se rendre le soir à Avenches (VD).

Karin Keller-Sutter le 1er août

La ministre PLR des finances Karin Keller-Sutter sera présente le matin du 1er août à Kradolf-Schönenberg (TG). L'après-midi, la St-Galloise prendra la parole à Mendrisio (TI).