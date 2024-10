Roger Nordmann devient président de Smart Grid Suisse

Keystone

Roger Nordmann devient président d'un acteur énergétique d'importance

Le Vaudois Roger Nordmann est désormais président de Smart Grid Suisse. L'association de réseaux de distributeur dispense de l'électricité à la moitié du pays.

Le conseiller national socialiste vaudois Roger Nordmann a été élu à la présidence de Smart Grid Suisse. Il défendra les intérêts de quinze exploitants de réseaux de distribution.

Maurus Bachmann, directeur de Smart Grid Suisse, explique dans un communiqué:

«Roger Nordmann connaît parfaitement les défis auxquels sont confrontés les exploitants de réseaux de distribution d'électricité et possède la vision globale souhaitée du système énergétique» Maurus Bachmann

Ensemble, les quinze entreprises membres de Smart Grid Suisse, fondée en 2011, distribuent l'électricité à la moitié des raccordements domestiques en Suisse. L'association rappelle que le réseau est l'épine dorsale d'une transition énergétique réussie et qu'il atteint de plus en plus souvent ses limites de charge.

Et de souligner que les problématiques auxquelles la branche est confrontée n'ont trouvé jusqu'à présent que peu d'écho dans le débat politique et dans le processus législatif. Le nouveau président abonde:

«La pertinence des questions relatives au réseau est encore loin d'être reconnue partout» Roger Nordmann

(sda/ats)