Les APEA n'ont jamais été autant sollicitées qu'au cours de l'année passée.

Les cas de protection de l'enfant et de l'adulte ont augmenté en 2023

Plus de 150 000 personnes bénéficiaient de mesures de protection en Suisse l'année dernière. Un nombre en augmentation par rapport à 2022, notamment chez les enfants.

Les cas traités par les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) ont enregistré une nette hausse en 2023. Au total, 154 981 personnes faisaient l’objet de mesures de protection en Suisse, soit 5516 de plus que l'année précédente. Les enfants et les jeunes en particulier ont eu besoin de plus de soutien.

Les APEA n’ont jamais été autant sollicitées qu’au cours de l’année passée, constate jeudi la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) dans un communiqué. L'an passé, deux tiers des mesures concernaient des adultes, un tiers des enfants.

Les autorités de protection n’interviennent qu’en l’absence de toute autre solution. Avec la hausse de cas pris en charge dans les cliniques pédiatriques et des hôpitaux psychiatriques complets pendant des mois, toujours plus de personnes prennent directement contact avec les APEA pour solliciter du soutien.

Plus nette hausse chez les enfants

Fin 2023, 49 132 enfants faisaient l'objet d'une mesure de protection de l’APEA, soit 2997 dossiers (6,5%) de plus sur un an. Diana Wider, secrétaire générale de la COPMA, a déclaré:

«Une telle augmentation n'a jamais été observée à ce jour» Diana Wider

Cette hausse s'explique principalement par le nombre accru de curatelles en faveur des requérants d'asile mineurs non accompagnés, comme l'exige la loi. Mais il y a aussi eu davantage de procédures judiciaires nécessitant la nomination de représentants légaux ad hoc pour des mineurs.

Les APEA ont aussi reçu plus de signalements de violences domestiques contre des enfants. Des mineurs souffrant d'un conflit parental, un trouble psychique chez l'enfant, l’absentéisme scolaire ou encore une maladie ou une dépendance affectant les parents sont aussi derrière la hausse des mesures de protection prononcées.

Surtout sur Vaud et Genève

En Suisse romande, le canton de Vaud enregistre le plus grand nombre d'enfants soumis à des mesures de protection (3695) au 31 décembre 2023, devant Genève (3660). Mais en proportion, ce sont Neuchâtel (48 cas pour 1000 enfants) et le Jura (41/1000) qui viennent en tête.

Mercredi, le personnel de la protection de l'enfance en Suisse romande a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme. Le Syndicat des services publics (SSP) constate «une absence dramatique de moyens suffisants» dans les cantons romands alors que la charge de travail augmente.

La population vieillit

Environ deux tiers des personnes soutenues l'an dernier étaient des adultes: 105 849 cas, soit 2519 personnes ou 2,4% de plus que l'année précédente. Une progression qui reflète une tendance à long terme et suit l'évolution démographique et sociale.

Non seulement la population vieillit davantage et a un besoin d’assistance accru, mais les structures familiales sont aussi moins solidaires qu'auparavant, souligne la COPMA. La prise en charge de la génération âgée revient davantage à l'Etat.

Les adultes avec le plus besoin d’aide sont ceux qui souffrent de troubles psychiques ou de problèmes de gestion (financière/administration). La mesure la plus fréquente (86%) est la curatelle de représentation. Dans la majorité des cas adultes, l’APEA nomme des curateurs professionnels, mais 30% des curatelles sont confiées à un privé (proche ou personne engagée socialement). (ats)