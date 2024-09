La guerre entre la famille de Bénédicte et le canton de Vaud empire

Les rentes AVS et AI vont augmenter (et ce n'est pas tout)

Interrogée, l'APEA vaudoise ne répond que dans les grandes lignes: «La situation est douloureuse et complexe pour les personnes concernées. Nous regrettons profondément les récents événements». Elle rejette les soupçons d'abus dans le foyer, les considérants «sans fondement» et «nuisibles à sa réputation» . Selon elle, Bénédicte bénéficie d'un encadrement de très bonne qualité et d'une prise en charge médicale adaptée.

Les fronts se sont durcis dans cette affaire, et une spirale négative est désormais enclenchée. La famille de Bénédicte porte de graves accusations contre les autorités . De leur côté, ces dernières ne peuvent pas exposer publiquement leur point de vue en raison du secret de fonction. C'est ce que de nombreux collaborateurs de l'APEA ont confié à CH Media. Ils ont, par ailleurs, l'impression que l'on renvoie une fausse image de leur travail. Et ajoutent que le placement d'un nouveau-né reste une tâche très pénible.

«En 20 ans de carrière, je n’ai jamais vu une justice aussi arrogante. Je suis moi-même papa et je peux vous dire que cette affaire m’empêche de dormir la nuit. Bénédicte va mal et personne ne réagit: la famille n’a plus aucune confiance dans le système vaudois.»

Après cette arrestation, la petite, aujourd'hui âgée de 15 mois, a été emmenée dans un hôpital vaudois. La police a, par ailleurs, raccompagné sa mère à Lausanne, où elle a passé la nuit en détention . La tante affirme que les autorités étaient au courant des déplacements de Bénédicte et de ses visites médicales. Selon elle, cette arrestation est terrible et constitue le dernier épisode d'un cauchemar qui n'en finit pas. L'avocat de la famille a déclaré à 24 heures:

Le sort de la petite Bénédicte* (prénom d'emprunt) émeut toute la Romandie. Les autorités de protection vaudoises de l'enfant et de l'adulte (Apea) l'ont placée en foyer à Lausanne dès sa naissance, le 30 mai 2023. Pour rappel, la décision a été prise à l'époque sur la base d'une mise en garde émanant du personnel de soins. Celui-ci doutait des capacités de la mère – une femme célibataire enceinte après à un don de sperme au Danemark – à s'occuper de son bébé. La principale intéressée n'a évidemment pas apprécié ces craintes. Après une césarienne d'urgence, elle a dû passer un certain temps aux soins intensifs.

Maurer a eu des rendez-vous inhabituels avant la chute de Credit Suisse

Quel rôle a joué l'ex-conseiller fédéral Ueli Maurer dans l'effondrement du Credit Suisse? Des informations explosives provenant de la Commission d'enquête parlementaire ont fuité.

La Suisse attend avec impatience l'enquête sur ce qui est probablement le plus grand scandale économique de l'histoire récente: l'effondrement du Credit Suisse. Le contexte et les responsabilités de chacun sont passés au crible par une commission d'enquête parlementaire. Cette CEP, comme on l'appelle, a presque terminé son enquête. Il s'agit maintenant de finaliser le rapport – dans le plus grand secret. Jusqu'à présent, tout le monde s'est tenu à carreau. Ça a changé ce week-end.