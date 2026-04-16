Le top 20 des marques les plus puissantes de Suisse. Image: BrandAsset Valuator

20 marques préférées des Suisses: Coop profite des déboires de Migros

Les consommateurs suisses recherchent de plus en plus des marques fiables. Selon une étude, cela se manifeste surtout dans le commerce de détail.

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Les Suisses sont en quête de fiabilité, c'est la conclusion à laquelle parvient le BrandAsset Valuator (BAV) 2026, publié jeudi. Selon l'analyse réalisée par les agences Ogilvy Switzerland, INGO Zurich et Scholz&Friends Suisse, le paysage des marques suisses évolue «nettement en faveur des marques établies, axées sur la sécurité».

Coop profite de la perte de vitesse de Migros

Cette tendance se manifeste notamment dans le commerce de détail. Dans ce secteur, la préférence des consommateurs s'est plutôt déplacée vers Coop. Migros, quant à elle, perd en popularité en raison de ses discussions persistantes à propos d'ajustements stratégiques et de restructurations en profondeur.

Coop renforce ainsi son avance dans le secteur suisse du commerce de détail, tandis que Migros perd de son rayonnement dans le classement des marques. Cette situation s'explique notamment par une image globale plus cohérente, alliant marque principale et programme de fidélisation.

Sur ce plan, Coop parvient mieux que Migros à fidéliser durablement sa clientèle, notamment grâce à ses programmes de bonus, contrairement à sa concurrente orange.

Concrètement, selon l'étude, la Supercard de Coop a gagné en attractivité et a bénéficié du renforcement de l'image de marque du détaillant. La carte Cumulus, en revanche, aurait perdu de son importance dans le contexte de l'affaiblissement de la marque Migros dans son ensemble. (ats/ome)