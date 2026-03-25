Les bâtons, c’est cool – point final. Image: reddit/watson

La fascination pour les bâtons en 19 images fascinantes

Le printemps est de retour et, avec lui, le temps des longues promenades. Et des bâtons!

Madeleine Sigrist Suivez-moi

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Le phénomène est bien connu : certaines personnes tombent littéralement amoureuses d’un morceau de bois lors d’une promenade – de préférence long, solide et parfaitement adapté à la marche. Un tel bâton n’est pas seulement incroyablement stylé, il éveille aussi l’instinct de jeu et procure un sentiment de puissance.

Et puisqu’on ne peut plus nier à quel point les bâtons sont formidables, il n’est guère surprenant qu’il existe un subreddit entièrement dédié au sujet.

Voici donc 19 images qui résument cette joie très «boisée» (et ensuite, filez en forêt).

Que. De. Joie!

…pour un simple morceau de bois.

Ici aussi, quelqu’un a fait une découverte exceptionnelle.

«Regardez ce que j’ai trouvé dans la forêt! C’est un bâton de type baguette de sureau!», écrit la personne qui l’a découvert.

«J’ai trouvé le bâton de feu de mes rêves!»

Ou encore: la preuve que la passion du bâton n’est pas une question de genre.

Si randonnée il doit y avoir, alors uniquement avec ça:

Un bâton avec un visage.

On dirait Voldemort, non?

«J’ai trouvé ce bâton aujourd’hui sur la plage.»

De quoi rendre jaloux.

C’est ça, la vraie fidélité: «Je l’ai trouvé quand j’avais 8 ans. Maintenant, j’en ai 29.»

Dans le domaine des bâtons aussi, une idée largement répandue veut que plus c’est grand, mieux c’est.

(C’est qui ce mec, la Faucheuse?)

«Vous parlez de bâtons? En voici un que j’ai trouvé.»

«Regardez tous ce bâton incroyable que j’ai trouvé!»

Et à quel point ce bâton en forme de canard est-il adorable? (Une sorte de canard-bâton.)

Le bâton n’est vraiment parfait que s’il peut être transporté facilement.

Comme ici – en équilibre sur la tête.

«J’ai eu des ennuis à l’école parce que j’ai apporté ce bâton avec moi.»

Pfff… des philistins.

«Amis du bâton, je vous présente mon dragon!»

«Mon enfant de 2 ans m’a ramené cet exemplaire. Qu’en pensez-vous?»

Nous, on pense que le petit est incroyablement cool!

«Celui-ci fait un super bruit de swoosh.»

On peut presque l’entendre!

Waouh, mais tellement cool! Un bâton avec une pierre?

Avec un peu de chance, le bâton trouvé dans la nature s’intègre parfaitement à votre décoration intérieure.

Mais oui: la course est en réalité déjà terminée, le bâton le plus cool a été trouvé.

…du moins, selon ce mème.

Et maintenant, à vous de nous montrer votre plus beau bâton dans les commentaires (vous savez très bien de quel bâton on parle, ne soyez pas puéril).