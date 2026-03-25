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La fascination pour les bâtons en 19 images fascinantes

Faszination Stecken
Les bâtons, c’est cool – point final.Image: reddit/watson

La fascination pour les bâtons en 19 images fascinantes

Le printemps est de retour et, avec lui, le temps des longues promenades. Et des bâtons!
25.03.2026, 05:3125.03.2026, 05:31
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Le phénomène est bien connu : certaines personnes tombent littéralement amoureuses d’un morceau de bois lors d’une promenade – de préférence long, solide et parfaitement adapté à la marche. Un tel bâton n’est pas seulement incroyablement stylé, il éveille aussi l’instinct de jeu et procure un sentiment de puissance.

Et puisqu’on ne peut plus nier à quel point les bâtons sont formidables, il n’est guère surprenant qu’il existe un subreddit entièrement dédié au sujet.

Voici donc 19 images qui résument cette joie très «boisée» (et ensuite, filez en forêt).

Que. De. Joie!

Faszination Stock
Image: reddit

…pour un simple morceau de bois.

Ici aussi, quelqu’un a fait une découverte exceptionnelle.

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Image: reddit

«Regardez ce que j’ai trouvé dans la forêt! C’est un bâton de type baguette de sureau!», écrit la personne qui l’a découvert.

«J’ai trouvé le bâton de feu de mes rêves!»

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Image: reddit

Ou encore: la preuve que la passion du bâton n’est pas une question de genre.

Si randonnée il doit y avoir, alors uniquement avec ça:

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Image: reddit

Un bâton avec un visage.

On dirait Voldemort, non?

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Image: reddit

«J’ai trouvé ce bâton aujourd’hui sur la plage.»

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De quoi rendre jaloux.

C’est ça, la vraie fidélité: «Je l’ai trouvé quand j’avais 8 ans. Maintenant, j’en ai 29.»

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Image: reddit

Dans le domaine des bâtons aussi, une idée largement répandue veut que plus c’est grand, mieux c’est.

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Image: reddit

(C’est qui ce mec, la Faucheuse?)

«Vous parlez de bâtons? En voici un que j’ai trouvé.»

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Image: reddit

«Regardez tous ce bâton incroyable que j’ai trouvé!»

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Image: reddit

Et à quel point ce bâton en forme de canard est-il adorable? (Une sorte de canard-bâton.)

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Image: reddit

Le bâton n’est vraiment parfait que s’il peut être transporté facilement.

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Image: reddit

Comme ici – en équilibre sur la tête.

«J’ai eu des ennuis à l’école parce que j’ai apporté ce bâton avec moi.»

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Image: reddit

Pfff… des philistins.

«Amis du bâton, je vous présente mon dragon!»

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Image: reddit

«Mon enfant de 2 ans m’a ramené cet exemplaire. Qu’en pensez-vous?»

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Image: reddit

Nous, on pense que le petit est incroyablement cool!

«Celui-ci fait un super bruit de swoosh.»

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Image: reddit

On peut presque l’entendre!

Waouh, mais tellement cool! Un bâton avec une pierre?

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Avec un peu de chance, le bâton trouvé dans la nature s’intègre parfaitement à votre décoration intérieure.

faszination stock
Image: reddit

Mais oui: la course est en réalité déjà terminée, le bâton le plus cool a été trouvé.

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Image: reddit

…du moins, selon ce mème.

Et maintenant, à vous de nous montrer votre plus beau bâton dans les commentaires (vous savez très bien de quel bâton on parle, ne soyez pas puéril).

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