La Suisse est le 8e pays générant le plus de déchets plastiques à usage unique au monde, selon Greenpeace.

Les Suisses invités à compter leur plastique pendant une semaine

Pour obtenir des mesures de la part des autorités, Greenpeace lance une semaine de comptage national des emballages plastiques. Elle se déroulera du 31 mars au 6 avril.

Pendant une semaine la population suisse est invitée à compter précisément chaque emballage plastique jeté. Objectif: obtenir de la part des autorités des mesures pour lutter contre la pollution plastique.

L'action s'adresse aux ménages, écoles entreprises etc, écrit Greenpeace mercredi. Elle se déroule du 31 mars au 6 avril, mais les inscriptions en ligne sont ouvertes dès jeudi. Les données seront analysées, les participants recevront leur empreinte plastique personnelle et les résultats seront publiés en mai.

Cette campagne nationale est organisée conjointement par Gallifrey Foundation, Earth Action for Impact et Greenpeace Suisse, et soutenue par plus d’une vingtaine d’autres ONG et associations.

La Suisse est le 8e pays générant le plus de déchets plastiques à usage unique au monde, selon Greenpeace. Chaque Suisse consomme en moyenne 127 kilos de plastique par an, dont 43% sont des emballages et de l’usage unique.

La production mondiale de plastique devrait doubler

Environ 14 000 tonnes de plastique se déversent chaque année dans les eaux et les sols helvétiques. On estime que la production mondiale de plastique devrait doubler d’ici 2040, et tripler d’ici 2050, si rien n'est entrepris.

Au-delà de l’aspect environnemental, la pollution plastique représente aussi un danger sanitaire pour la population, rappelle Greenpeace. Des microplastiques et les milliers d'additifs chimiques qu'ils contiennent ont été retrouvés dans le corps humain.

The Big Plastic Count est à l’origine une campagne menée au Royaume-Uni, à laquelle 47 ’000 personnes ont participé depuis 2022, dont 22 000 classes d’école. Ensemble, ils ont compté 11 millions de pièces de plastique à usage unique, révélant que la totalité des ménages en jette 1,7 milliard chaque semaine. (jzs/ats)