Les cantons romands mettent en garde contre les dangereuses «algues bleues»

Avec la canicule qui frappe actuellement la Suisse, les cyanobactéries sont à nouveau présentes dans les lacs suisses. Elles sont mortelles pour les chiens et toxique pour l'humain. Les cantons invitent à la prudence.

Si l'été vient tout juste de commencer, les baignades dans nos lacs et cours d'eau sont déjà compromises par la présence de cyanobactéries, présentes en nombre en Suisse. Récemment, cette «algue bleue» a été identifiée dans le lac de Bienne poussant les autorités à déconseiller d'y faire trempette.

Au mois de mai, un chien est mort après une baignade dans le lac de la Gruyère, à Fribourg. Si la cause de son décès n'a pas encore été identifiée, les cyanobactéries peuvent être mortelles pour ces animaux, comme le rappelle très justement 24 Heures.

Les cantons romands appellent donc la population à la plus grande prudence en ce début de saison estivale. Mais comment expliquer la présence de cette «algue bleue» en si grand nombre dans nos lacs? La faute au réchauffement climatique, répond le Conseil fédéral.

«En raison des changements climatiques et de la hausse des températures de l’eau qui en découle, les cyanobactéries devraient proliférer encore davantage à l’avenir.» Le Conseil fédéral

Pour prévenir plutôt que guérir, les cantons sensibilisent. A Fribourg notamment, la population est avertie à chaque début d'été, précise le média romand. Depuis le décès d'un chien l'été dernier, «les cas de prolifération sont toujours plus nombreux et nous voulons rappeler les règles de prudence», a expliqué Elise Folly, cheffe du secteur Eaux superficielles à l’État de Fribourg.

Comment ces bactéries se développent-elles?

Selon Florence Dapples, cheffe de la division Protection des eaux de l’Etat de Vaud, les cyanobactéries apprécient particulièrement «les zones littorales peu profondes, dans les eaux stagnantes, calmes et exposées à un fort ensoleillement.» Les bactéries remontent à la surface pour former un amas flottant bien visible, dont la couleur varie entre le rouge, le bleu, le vert ou encore le brun.

Voici à quoi peut ressembler les cyanobactéries dans l'eau:

Image: Shutterstock

Image: Shutterstock

Une eau claire ne veut pas dire que la bactérie n'y prolifère pas. La présence de bulles ou un dépôt noir-rouge sur les pierres peuvent aussi être des signes de cyanobactérie, rappellent les cantons.

Si on ne la trouve pas partout, les cours d'eau et lacs de Neuchâtel présentent un risque plus grand. On se souvient notamment de l'été 2020, où 4 chiens sont décédés d'une intoxication à la cyanobactérie. Si aucune information importante n'a été communiquée par le canton, «des contrôles sont régulièrement effectués», rapporte Yann Berger, chimiste cantonal.

Mortelle pour les chiens

Si les cyanobactéries peuvent être mauvaises pour l'humain, c'est pour les chiens qu'elles sont dangereuses, voire fatales. Un chien intoxiqué présente les mêmes symptômes qu'un humain, soit vomissement, diarrhée, vertiges ou fièvre. Des tremblements et une perte d'équilibre peuvent néanmoins s'ajouter à la liste.

Les cyanobactéries sont présentes naturellement dans nos lacs et rivières, mais en faible concentration. C'est lorsqu'elles prolifèrent qu'elles deviennent un danger. On en consomme d'ailleurs certaines espèces sous forme de compléments comme la spiruline, par exemple.

(sia)