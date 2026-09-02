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Un foyer de scarabée japonais confirmé en Suisse

Un foyer de scarabée japonais désormais détecté à Interlaken (BE)
Le scarabée japonais est arrivé en Suisse depuis le nord de l'Italie en 2017.Image: Shutterstock

Un foyer de scarabée japonais confirmé en Suisse

La présence du ravageur invasif a été détectée dans la région d'Interlaken (BE). Des mesures préventives ont été ordonnées.
02.09.2026, 11:0602.09.2026, 11:06

Le scarabée japonais continue de gagner du terrain dans le canton de Berne. La présence d'une population de cette espèce envahissante dans la région d'Interlaken a été confirmée, a annoncé mercredi la direction cantonale bernoise de l'économie, de l'énergie et de l'environnement

Les autorités ont donc ordonné la mise en place de mesures préventives, conformément aux directives de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Il s'agit d'empêcher la propagation du scarabée japonais dans le matériel végétal, les déchets verts ou la terre.

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Dans le canton de Berne, le scarabée japonais a déjà été détecté à Spiez, en ville de Berne et à Köniz. Arrivé en Suisse depuis le nord de l'Italie en 2017, d'abord au Tessin où il prolifère, ce coléoptère exotique de la taille d'un grain de café peut occasionner d'importants dégâts aux végétaux. (jzs/ats)

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