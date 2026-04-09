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Des centaines de poissons retrouvés morts à Galmiz

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La cause de la pollution n'a pour l'heure pas été déterminée (image d'archives).Image: KEYSTONE

Des centaines de poissons retrouvés morts dans ce canal fribourgeois

Une pollution d'origine indéterminée a touché le canal de Galmiz (FR). Des analyses sont en cours.
09.04.2026, 16:0709.04.2026, 16:07

Plusieurs centaines de poissons ont été retrouvés morts mercredi vers 20h dans le canal de Galmiz (FR). Malgré des recherches menées dans le secteur, la cause de la pollution, qui a impacté l'écosystème, n’a pas pu être déterminée.

«L'eau contaminée a été diluée en y injectant de l'eau fraîche, afin de minimiser autant que possible les effets sur la population piscicole», a indiqué jeudi la police cantonale fribourgeoise. Un échantillon d'eau a été prélevé et est en cours d’analyse pour essayer d'identifier la cause de la pollution.

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Pour tout complément d’information, le Service de l’environnement doit être contacté, a ajouté la police. (jzs/ats)

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