Le Suisse qui voulait lancer des satellites dans l'espace sera jugé

Au final, l'ex-entrepreneur est renvoyé devant le tribunal pour de nombreuses infractions. Il est notamment accusé d'induction de la justice en erreur, d'incendie intentionnel, d'obtention frauduleuse d’une constatation fausse, d'escroquerie et tentative d’escroquerie, de faux dans les titres et de gestion déloyale.

Le Ministère public reproche aussi à Pascal Jaussi d’avoir partiellement détourné un prêt de 1,85 million de francs versé pour le compte de la société Spaceport Immobilier SA en lien avec un projet immobilier et d’avoir encaissé plus de 2,6 millions pour la vente de billets pour des vols ZéroG qui n’ont jamais eu lieu. L'accusé a soutenu durant toute l’instruction qu’il avait été victime d’une agression le 26 août 2016. Il a pour le reste nié les infractions qui lui sont reprochées.

L'acte d'accusation mentionne que le prévenu a tardé à annoncer le surendettement de la holding, d’avoir trompé la juge de la faillite (découvert de plus de 31 millions) et de s’être versé sur son compte privé plus de 100 000 francs durant la période d’ajournement de la faillite. Il lui est aussi notamment reproché d'avoir procédé à une augmentation de capital-actions de la société S3 Solutions de 30 millions de dollars alors que cette augmentation reposait sur une garantie bancaire fausse.

Pour parvenir à la conclusion que l'incendie avait été mis en scène par Pascal Jaussi, les enquêteurs ont dû s’intéresser au prévenu et à ses sociétés. L’instruction a ainsi mis au jour la réalisation d’infractions dans la création et la gestion de la société Swiss Space Systems Holding ainsi que des sociétés S3 Solutions et Spaceport Immobilier, dès la création de la première en 2012.

Cet événement a été le point de départ de l’instruction ouverte contre Pascal Jaussi et qui aura duré huit ans. Il a aussi déterminé la compétence de poursuite et de jugement des autorités judiciaires fribourgeoises.

Le fondateur de Swiss Space Systems (S3), qui voulait lancer des minisatellites dans l'espace et organiser des vols en apesanteur, sera jugé par le Tribunal pénal de la Broye. Pascal Jaussi est notamment accusé d'induction de la justice en erreur, d'escroquerie et de gestion déloyale.

