Un astronaute signale un «bruit étrange» dans l'espace

Un astronaute de l'ISS a signalé un bruit inconnu provenant du vaisseau spatial Boeing. La Nasa s'interroge sur l’origine de ce son anormal.

Steve Haak / t-online

Plus de «International»

Un article de

D’où provient ce bruit? Le week-end dernier, l'astronaute américain Barry «Butch» Wilmore, coincé sur l'ISS, a signalé à la Nasa un son anormal dans la station spatiale.

Voici l'enregistrement du vaisseau L'équipage du Starliner rapporte avoir entendu d'étranges «bruits ressemblant à des sonars» émanant de leur vaisseau. Vidéo: twitter

Il a appelé le centre de contrôle de Houston pour demander de l'aide, car il a entendu un «bruit étrange» répétitif provenant de l'intérieur de la capsule spatiale «Starliner» de Boeing, qui est amarrée à la station spatiale internationale depuis le mois de juin à cause de problèmes techniques. Le vaisseau spatial est relié à l'ISS par des haut-parleurs.

La conversation entre Wilmore et la Nasa a été enregistrée par le météorologue Rob Dale et publiée sur le forum Nasa Space Flight - comme l'a divulgué le magazine ArsTechnica. Dans l'enregistrement, on entend le bruit provenant de l'intérieur de la capsule spatiale Boeing.

Comme un bruit de sonar

Pendant la conversation, l'employé de la station terrestre de la Nasa a comparé le son à un ping, une onde de sonar utilisé entre autres par les navires et les sous-marins pour localiser des objets sous l'eau.

Pour les familiers du film Contact de 1997 avec Jodie Foster, ce son vous dit sûrement quelque chose. Dans le film, des extraterrestres envoient un signal pulsatoire à la Terre qui ressemble au son transmis par Wilmore.

On ose cependant douter que le bruit provenant du vaisseau spatial soit une tentative de contact avec des extraterrestres. Il s’agirait plutôt d'un effet Larsen provoqué par le système de haut-parleurs, comme le supposent d'autres membres du forum Nasa Space Flight. La cause exacte du bruit reste toutefois inconnue.

Wilmore ne reviendra sur Terre qu'en février

Wilmore et sa collègue Suni Williams sont arrivés à l'ISS début juin pour le premier vol d'essai avec équipage du «Starliner». La mission ne devait durer qu'une semaine environ, mais de nombreux problèmes techniques sont survenus, notamment au niveau des propulseurs et des fuites d'hélium.

La Nasa avait alors décidé de ne ramener les deux astronautes sur Terre qu'en février prochain avec un autre vaisseau spatial, le «Crew Dragon» de SpaceX.

Le «Starliner» de l'entreprise aérospatiale américaine Boeing est un véhicule spatial partiellement réutilisable, composé d'une capsule d'environ trois mètres de haut pour l'équipage et d'un module de service. Contrairement au «Crew Dragon» de SpaceX, il n'atterrit pas sur l'eau, mais sur la terre.

Plus d'articles sur (ou dans) l'espace Elon Musk va détruire la Station spatiale internationale

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich