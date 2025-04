La crise chez les espions suisses peut fragiliser la sécurité du pays

Christian Dussey a déjà annoncé qu’il quitterait ses fonctions au plus tard en mars 2026. Fin février, il a remis sa démission, se disant «fatigué» et «touché» par le mécontentement de ses collaborateurs.

La baisse de la fluctuation est l’une des rares bonnes nouvelles provenant du service de renseignement. La profonde restructuration des structures et modes de travail, entamée au printemps 2022, a provoqué beaucoup d’agitation et de mécontentement au sein du SRC ces dernières années.

«Le service juridique et les prestations juridiques font partie des sujets qui nous préoccupent depuis longtemps», déclare Prisca Fischer, cheffe de l’autorité de surveillance. Selon elle, le service souffre d’un manque de ressources et d’une position trop faible en interne, ce qui impacte l’ensemble du SRC. Les services juridiques doivent être efficaces et adaptés, souligne encore l’AS-Rens. Cela nécessite des directives claires, strictement appliquées en interne.

En Suisse, l’immobilier va mal et ça ne fera qu’empirer

Le milieu de la construction est en berne ces dernières années. Le phénomène s'observe partout dans le monde et, bien sûr, en Suisse. Etat des lieux.

La tendance existe depuis longtemps, et elle ne s'améliore pas. Bien au contraire. L'immobilier se fait de plus en plus rare, les prix et les loyers augmentent. Ce n'est pas seulement un problème suisse, ni même européen. Le magazine The Economist explique même à ses lecteurs du monde entier: