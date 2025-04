Martin Pfister, nouveau chef du DDPS Keystone

Martin Pfister a pris ses premières mesures à la Défense

Le nouveau conseiller fédéral a décidé de restructurer le DDPS pour mieux gérer les projets. Une nouvelle division a «notamment» été créée.

La gestion des projets au sein du Département fédéral de la défense (DDPS) doit être renforcée, estime le conseiller fédéral Martin Pfister. En poste depuis une semaine, le nouveau chef du DDPS a décidé de regrouper les domaines concernés en une nouvelle division au Secrétariat général.

Le DDPS gère un grand nombre de projets et d'acquisitions, qui sont complexes, rappelle-t-il mardi dans un communiqué. La nouvelle division «Planification, controlling, digitalisation et sécurité» pilotera désormais ces projets, en remplacement des domaines «Surveillance, planification et controlling», «Informatique et digitalisation» et «Sécurité DDPS».

La nouvelle division participera également à la révision interne du DDPS pour des questions liées à l'administration, à l'organisation et au personnel. Elle sera dirigée à partir de début mai par Robert Scheidegger, jusqu'ici responsable de mandat au Contrôle fédéral des finances notamment pour le domaine d'examen DDPS.

L'économiste d'entreprise de 59 ans, compétent en gestion de projets, connaît particulièrement bien les projets clés du DDPS, salue le département.

Ça bouge au sein du département

D'autres changements auront lieu. Daniel Floris, collaborateur personnel du chef du DDPS, quittera le Secrétariat général à la fin juin. Âgé de 34 ans, il a décidé de rejoindre une des principales compagnies d'assurance maladie de Suisse. D'ici son départ, il aidera Martin Pfister à se familiariser avec ses nouvelles fonctions.

Enfin, Roger Michlig, chef «Rapporteurs, digitalisation et sécurité», passera fin mai du Secrétariat général au Secrétariat d'Etat à la politique de sécurité. Âgé de 46 ans, il y deviendra chef «Développement de l'entreprise, controlling, conformité et sécurité».

Une transition normale est prévue: Michlig assurera ses fonctions actuelles jusqu'à la passation de pouvoir. (jzs/ats)