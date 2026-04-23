Le projet Patriot de l'armée suisse s’enlise

L’armée suisse se prépare déjà à l’arrivée des systèmes de défense aérienne américains. Mais les Etats-Unis ont informé plusieurs Etats européens de nouveaux retards et la Suisse est également concernée.

othmar von matt et léonie hagen

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Un noyau restreint des futurs instructeurs suisses pour les cinq systèmes de défense aérienne Patriot de longue portée a déjà séjourné aux Etats-Unis, où il a suivi des formations dédiées. L’armée nous l’a confirmé.

Les travaux sur la place d’armes d’Emmen battent également leur plein. D’ici fin 2026, un nouveau centre de formation et d’entraînement pour les systèmes Patriot doit y voir le jour. A cette fin, les bâtiments des troupes de transmission situés sur le site de Tiergarten ont été démolis. Le nouveau centre sera construit à leur place. Son coût s’élève à 42,16 millions de francs.



Les préparatifs en vue de l’exploitation des cinq systèmes Patriot, commandés par la Suisse aux Etats-Unis en 2022 pour un montant de deux milliards de francs, avancent donc à vive allure.

Mais il y a un problème...

Ils comportent toutefois un sérieux bémol. A l’heure actuelle, personne ne sait si, ni quand, les Etats-Unis livreront ces systèmes à la Suisse. Le plan initial prévoyait une livraison entre 2026 et 2028. Les travaux préparatoires auraient ainsi été parfaitement synchronisés.

Aujourd’hui, ils paraissent étranges. A l’été 2025, les Etats-Unis ont informé la Suisse d’un retard dans les livraisons. Les pays soutenant l’Ukraine seraient prioritaires. A l’époque, il était question d’un retard de «quatre à cinq ans», avait indiqué le chef de l’armement Urs Loher fin mars dans une interview qu'il nous avait accordée. Cela signifierait que les premiers systèmes Patriot ne seraient livrés qu’à partir de 2031 ou 2032.

La guerre en Iran aggrave fortement la situation

Entre-temps, la situation de départ s’est encore nettement détériorée pour la Suisse. Le 28 février, les Etats-Unis ont lancé leur guerre contre l’Iran et les systèmes de défense aérienne Patriot y jouent un rôle central.

Les systèmes Patriot sont particulièrement prisés dans les pays du Golfe. Image: keystone

Premièrement , sur le plan militaire: l’Iran a contre-attaqué en visant des pays comme l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Qatar, le Koweït et Bahreïn avec des missiles balistiques et des drones. Tous ont alors cherché de toute urgence des systèmes Patriot, qui se sont révélés essentiels.

, sur le plan militaire: l’Iran a contre-attaqué en visant des pays comme l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Qatar, le Koweït et Bahreïn avec des missiles balistiques et des drones. Tous ont alors cherché de toute urgence des systèmes Patriot, qui se sont révélés essentiels. Deuxièmement, ces systèmes sont également cruciaux sur le plan stratégique: avec la guerre contre l’Iran, ils sont devenus un produit de pénurie à l’échelle mondiale. Ce qui a un influence majeure sur les chaînes d’approvisionnement et la planification militaire.

Et la Suisse en subit aussi les conséquences. Jusqu’à fin mars, elle n’avait reçu aucune nouvelle information des Etats-Unis quant au calendrier de livraison des systèmes Patriot. Le chef de l’armement Urs Loher l’a confirmé. «Nous n’avons actuellement pas d’informations supplémentaires», déclarait-il alors dans une interview. En ajoutant:

«Mais on peut partir du principe que les livraisons ne s’accéléreront pas»

Dans les milieux de l’armée suisse, on estime désormais que les premières livraisons n’interviendraient pas avant 2034.

Une enquête de Reuters inquiète en Europe

Une enquête de l’agence Reuters, publiée le 16 avril, a encore aggravé la situation. L’agence de presse internationale a révélé que des responsables américains avaient informé bilatéralement plusieurs pays européens que des livraisons d’armes contractuellement prévues seraient retardées en raison de la guerre contre l’Iran. Parmi les pays concernés figurent également des Etats scandinaves et baltes. L’Estonie et la Lituanie ont confirmé à Reuters avoir été informées par les Etats-Unis.

Sous couvert d’anonymat, des représentants de gouvernements européens ont confié à l’agence que ces retards plaçaient leurs pays dans une situation délicate. Une frustration croissante serait perceptible dans les capitales européennes, écrivait Reuters. De plus en plus de responsables politiques miseraient désormais sur des systèmes d’armement produits en Europe.

Restait à savoir si la Suisse fait elle aussi partie des pays informés début avril par les autorités américaines. Ce que l’Office fédéral de l’armement Armasuisse a confirmé. «Nous avons été informés par les Etats-Unis de retards concernant les missiles PAC-2 GEM-T pour Patriot», indique le chef de la communication Kaj-Gunnar Sievert. Concernant les avions F-35, la production de certaines pièces a débuté. Rien n’indique ici de retard. Il est toutefois clair que la situation globale ne s’est «certainement pas améliorée».

L’armée suisse s’adapte face aux Etats-Unis

La situation difficile avec les Etats-Unis conduit l’armée suisse à adapter ses travaux préparatoires relatifs aux systèmes Patriot aux nouvelles réalités. En raison des retards de livraison, l’armée renonce pour l’instant à «une poursuite intensive de la formation du personnel d’instruction désigné», indique le service de presse.

Par ailleurs, dans le cadre des travaux de projet en cours, il est examiné comment utiliser le centre de formation une fois achevé. Une utilisation provisoire est envisagée. Aucun simulateur n’est pour l’heure installé dans le centre. L’armée analyse actuellement le moment opportun pour leur mise en service. (trad. hun)