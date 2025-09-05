averses modérées14°
Guy Parmelin a tout lâché pour un voyage surprise à Washington

Le ministre de l'Economie est parti aux Etats-Unis pour tenter de faire avancer le dossier des droits de douanes imposés à la Suisse par Donald Trump.
05.09.2025, 11:1105.09.2025, 11:11
Le ministre de l'Economie Guy Parmelin s'est rendu aux Etats-Unis dans la nuit de jeudi à vendredi. Il doit y avoir des entretiens au niveau ministériel, ont indiqué vendredi ses services, sans donner de précisions sur ce voyage dans l'immédiat.

Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a confirmé vendredi ce déplacement surprise à Keystone-ATS. Pour l'instant, on ignore encore s'il existe un lien entre cette visite et les droits de douane de 39% imposés par le président américain Donald Trump sur les importations en provenance de Suisse.

Bundesrat Guy Parmelin informiert an einem Point de Presse zum Abschluss.des Freihandelsabkommen der Efta mit den Mercosur-Staaten, aufgenommen am Freitag, 4. Juli 2025 (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Keystone

Le DEFR a fait cette déclaration après que Guy Parmelin a annulé à la dernière minute sa participation prévue vendredi à la réunion de l'association faîtière Economiesuisse. Le conseiller fédéral vaudois aurait dû prononcer le message de bienvenue du Conseil fédéral lors de la «Journée de l'économie 2025».

Economiesuisse avait indiqué à l'agence de presse AWP que cette annulation était due au voyage aux Etats-Unis. (jah/ats)

