bien ensoleillé14°
DE | FR
burger
Suisse
Etats-Unis

Le Conseil fédéral a parlé des enquêtes ouvertes par les Etats-Unis

KEYPIX - Das Bundeshaus fotografiert waehrend bei Sonnenuntergang, am Donnerstag, 19. Maerz 2026 in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Le Palais fédéral photographié au coucher du soleil, le jeudi 19 mars 2026.Image: KEYSTONE

Le Conseil fédéral a parlé des enquêtes ouvertes par les Etats-Unis

La Suisse figure parmi les pays visés par des enquêtes américaines sensibles. Berne examine les suites possibles face à ces accusations liées au commerce et au travail.
20.03.2026, 15:5820.03.2026, 15:58

Le Conseil fédéral a discuté vendredi des enquêtes menées par les Etats-Unis contre plusieurs pays dont la Suisse pour d'éventuelles pratiques commerciales déloyales. Le gouvernement a évoqué les options possibles pour la suite de la procédure.

Les discussions se sont basées sur une première analyse menée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Aucune décision n'a été prise, a indiqué vendredi la porte-parole du Conseil fédéral, Nicole Lamon, en marge d'une conférence de presse.

Jamieson Greer et les Etats-Unis repartent à la conquête des droits de douane. La Suisse, comme l&#039;Union Européenne, fait partie des entités visées.
Jamieson Greer.Keystone

Les Etats-Unis ont ouvert les deux enquêtes en vertu de la section 301 de la loi américaine sur le commerce («Trade Act») de 1974. Le Conseil fédéral a été informé par écrit par le représentant américain au commerce Jamieson Greer.

L'une des enquêtes porte sur les «surcapacités structurelles», avait annoncé Jamieson Greer le 11 mars. Il s'agit de déterminer si ces pratiques sont «inappropriées ou discriminatoires» et nuisent ainsi au commerce des Etats-Unis. Au total, 15 pays – dont la Chine, la Norvège, l'Inde, la Corée et le Japon – ainsi que l'Union européenne sont concernés par cette enquête.

La seconde enquête porte sur le travail forcé, avait indiqué l'autorité américaine la semaine dernière. Selon Jamieson Greer, les gouvernements ne parviennent pas à interdire l’accès à leur marché aux marchandises issues du travail forcé. L’enquête vise désormais à vérifier ce point. Au total, 60 économies sont concernées. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Ce gâteau au chocolat Dubaï rend tout le monde fou
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Des baisses spectaculaires» du bonheur sont observées dans ces pays
Les réseaux sociaux pèsent sur le bonheur des jeunes dans le monde, tandis que la Finlande reste en tête du classement mondial du bien-être. La Suisse, quant à elle, reste dans le top 10.
L'utilisation intensive des réseaux sociaux nuit au bien-être des jeunes à l'échelle mondiale, souligne le rapport annuel sur le bonheur publié jeudi sous l'égide de l'ONU, et dont la Finlande arrive en tête pour la neuvième année consécutive.
L’article