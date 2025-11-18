Brienz en juillet 2025. Keystone

Les experts s'attendent à un nouvel éboulement à Brienz

Les géologues redoutent un nouveau glissement de terrain dans les Grisons ces prochains jours. Ils ont en effet constaté une accélération nette du mouvement sur une partie du plateau au-dessus du village menacé.

Les spécialistes estiment qu'entre 100 000 à 150 000 mètres cubes de roches pourraient s'effondrer dans les prochains jours à Brienz (Grisons), écrit mardi la commune d'Albula dans son bulletin géologique. Le plateau se déplace de 8 à 10 centimètres par jour. Jamais un mouvement aussi rapide n'avait encore été mesuré.

Dans le scénario du pire, la masse mouvante pourrait provoquer un autre glissement de terrain, ce qui pourrait porter le volume de la coulée à un million de mètres cubes. Des parties du village pourraient être touchées, indique le bulletin.

La ligne de chemin de fer et la route cantonale en contrebas du village ne sont pas menacées pour l’instant. L’accès au village pour les évacués et l’entretien des prés n’est pas possible pour des raisons de sécurité.

Les quelque 80 habitants de Brienz ont été évacués une nouvelle fois en novembre 2024. Le 15 juin 2023, un torrent de boue avait failli ensevelir le village alors déjà évacué. 1,7 million de mètres cubes de matériaux s’étaient arrêtés à la limite du village. Brienz fait partie de la commune d’Albula. (ag/ats)