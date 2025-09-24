ciel couvert11°
DE | FR
burger
Suisse
Etats-Unis

Karin Keller-Sutter a «brièvement» échangé avec Trump à l'ONU

epa12397962 Swiss President Karin Keller-Sutter speaks during the high-level meeting on the 30th Anniversary of the Fourth World Conference on Women, at United Nations (UN) headquarters in New York, N ...
La présidente de la Confédération lors de son discours à l'ONU, ce mardi.Keystone

Karin Keller-Sutter a «brièvement» échangé avec Trump à l'ONU

La ministre a brièvement échangé avec le président américain lors d’un banquet de l’ONU à New York, avant de rencontrer Volodymyr Zelensky pour évoquer la recherche de la paix en Ukraine.
24.09.2025, 06:0524.09.2025, 06:25

C'est à l'occasion d'un banquet de réception auquel Donald Trump, en tant qu’hôte de l’ONU, a invité les participants de l’Assemblée générale à New York, que la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a eu l'occasion de lui glisser quelques mots.

Après la traditionnelle poignée de main, le président américain et la présidente de la Confédération ont échangé quelques mots, a indiqué le porte-parole de Karin Keller-Sutter après le dîner. Aucun détail n’a toutefois filtré sur le contenu de la conversation.

Alors que Donald Trump s'est fendu de quelques commentaires désobligeants sur la sécurité en Suisse quelques heures plus tôt et que les autorités suisses tentent de trouver une solution aux droits de douane de 39%, c'est peu dire que l'ambiance devait être tendue.

Keller-Sutter aurait «humilié» Trump assure-t-on à la Maison-Blanche

En amont, la ministre des Finances a en outre rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L’entretien a notamment porté sur la recherche de la paix, comme l’a écrit Volodymyr Zelensky mardi sur la plateforme X.

Il est prêt à rencontrer les dirigeants russes et apprécie que la Suisse soit disposée à organiser une telle rencontre. Toutefois, le président ukrainien a écrit qu’il ne voyait jusqu’à présent aucun signe de la part de la Russie indiquant qu’elle souhaitait mettre fin à la guerre.

epa12400753 A handout photo made available by Ukrainian Presidential Press Service shows US President Donald J. Trump (R) and Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) meeting at the United Nations ( ...
Zelensky a également eu l'occasion d'échanger avec Trump.Keystone

Avant son discours devant l’Assemblée générale, Karin Keller-Sutter a réaffirmé à Keystone-ATS l’importance du rôle de l’ONU dans un contexte mondial instable.

«En tant que forum où l'on peut exprimer ces préoccupations et chercher des solutions, l'ONU est irremplaçable, même si les résultats ne sont souvent pas immédiats»
Karin Keller-Sutter

Elle a assuré que la Genève internationale reste solidement ancrée, malgré les coupes budgétaires de certains États, notamment les États-Unis. «Le paquet d’investissements pour Genève adopté par le Conseil fédéral a été accueilli très favorablement à l’ONU», a-t-elle ajouté, précisant qu’aucune rencontre bilatérale avec des représentants américains n’est prévue lors de ce déplacement.

Analyse
La Suisse doit s'inspirer de cet homme pour gérer la «bombe Trump»

Ignazio Cassis également présent

Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis est lui aussi présent à l’ONU à New York depuis dimanche. Il informera mercredi matin sur ses activités dans le cadre de l’Assemblée générale. Le conseiller fédéral a notamment participé à un sommet de l’ONU sur la guerre à Gaza, ainsi qu’à une manifestation sur la protection absolue des travailleurs humanitaires.

La Suisse appelle à la protection du personnel humanitaire

En outre, Ignazio Cassis a mené plusieurs entretiens bilatéraux, notamment en lien avec la présidence suisse en cours de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

De son côté, Karin Keller-Sutter fera sonner la fameuse cloche d’ouverture mercredi matin (heure locale) à la Bourse de New York (NYSE). Cette apparition ouvrira la journée la plus chargée de la présidente de la Confédération à New York dans le cadre de la 80e Assemblée générale des Nations unies (ONU).

President Donald Trump addresses the 80th session of the United Nations General Assembly, Tuesday, Sept. 23, 2025, at U.N. headquarters. (AP Photo/Angelina Katsanis) UN General Assembly
Donald Trump a notamment critiqué la situation sécuritaire de la Suisse, lors de son allocution mardi.Keystone

Après son intervention à Wall Street, Karin Keller-Sutter se rendra à l’ONU où elle prononcera le discours de la Suisse lors du débat général. Elle y défendra le multilatéralisme comme moteur de la sécurité, de la liberté et de la prospérité. Selon le programme de l’ONU, la présidente de la Confédération sera la septième oratrice de la journée, peu après l’Espagne, l’Ukraine et l’Iran, probablement vers 11 heures, heure locale (17h00 en Suisse).(mbr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
2
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
3
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner
Thèmes
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images
1 / 25
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

Marine One, transportant le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump, arrive pour atterrir au château de Windsor.
source: getty images europe / wpa pool
partager sur Facebookpartager sur X
Donald Trump triche-t-il au golf ?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Une entreprise suisse est en train de révolutionner le hockey
2
La Suisse suspend les paiements pour les systèmes Patriot américains
3
On a testé le plus haut sommet de randonnée balisé d’Europe
Un municipal lausannois enfariné lors d'une inauguration
L’événement se voulait festif et inclusif, il a tourné à l’action coup-de-poing. Mardi 23 septembre à Lausanne, lors de l’inauguration officielle de bancs peints aux couleurs de l’arc-en-ciel et du drapeau trans, le municipal Pierre-Antoine Hildbrand, en charge de la sécurité et de la police, a été enfariné en pleine rue.
Les images montrent l’élu recouvert de poudre blanche, en train d’essuyer son costume sous les regards médusés des passants. Rapidement, le collectif queer lausannois AQVNR a partagé une photo du municipal Pierre-Antoine Hildbrand, couvert de poudre blanche, sur Instagram.
L’article