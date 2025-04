Keystone

Karin Keller-Sutter va rencontrer celui qui a su raisonner Trump

Karin Keller-Sutter rencontrera Scott Bessent à Washington le 25 avril pour aborder les droits de douane américains imposés par Donald Trump.

Les conseillers fédéraux Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin participeront aux réunions du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (GBM) à Washington du 23 au 25 avril. Ils en profiteront pour mener des échanges bilatéraux avec les Etats-Unis au sujet des droits de douane.

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter rencontrera le ministre des finances des Etats-Unis Scott Bessent, a indiqué à Keystone-ATS le porte-parole du Département fédéral des finances Pascal Hollenstein. La rencontre doit avoir lieu le 25 avril. Le détail de la discussion n'a pas été révélé. Mais l'homme passe pour être celui qui influencé Donald Trump sur les tarifs douaniers.

Sur quoi vont porter les négociations?

Les rencontres du FMI et de la Banque mondiale porteront essentiellement sur les défis qui se posent à l'échelle mondiale en matière d’économie, de finances et de développement, indique mercredi le Conseil fédéral dans un communiqué. L'orientation stratégique, la dotation et la gouvernance de ces deux institutions seront également à l'ordre du jour des discussions.

Pour garantir la prospérité à long terme, la Suisse insiste sur l'importance de finances publiques saines et d'échanges économiques ouverts, régis par des règles claires, poursuit le gouvernement. Elle souligne également la nécessité de veiller à la résistance des systèmes monétaire et financier.

Les réunions du FMI et de la Banque mondiale seront précédées par une rencontre des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales des Etats membres du G20. La Suisse y défendra notamment la nécessité de renforcer la stabilité du secteur financier à l'échelle mondiale en agissant en particulier sur les banques d'importance systémique. (jah/ats)