Pour Credit Suisse, UBS verse 511 millions à la justice américaine

UBS, qui a repris Credit Suisse en 2023, précise qu'elle n'était pas impliquée dans ces affaires et quelle pratique la tolérance zéro en matière de fraude fiscale. Elle se réjouit de l'accord et d'avoir ainsi réglé une ancienne charge de Credit Suisse. (mbr/ats)

Credit Suisse Services a reconnu avoir aidé et soutenu des clients pour faire de fausses déclarations de revenus et payera pour cela 371,9 millions de dollars. Par ailleurs, un accord de non-poursuite (Non-Prosecution Agreement) a été conclu pour des affaires qui avaient été comptabilisées dans l'ancien centre de comptabilité de Credit Suisse Singapour en relation avec des clients soumis à l'impôt américain. Pour cela, un montant de 138,7 millions sera payé.

Pourquoi la Suisse va abandonner le ferroutage

La Suisse met fin au ferroutage en 2025 pour passer au transport combiné non accompagné, réduisant ainsi les coûts.

Les camions ne pourront plus traverser les Alpes suisses via le rail dès la fin de l'année. Les exploitants du service de ferroutage, confrontés à «des défis économiques majeurs», mettent la clé sous la porte plus tôt que prévu. Le transport combiné non accompagné sera désormais la norme.