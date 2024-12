Les enquêteurs attaquent l'ex-ministre des Finances Ueli Maurer

«C'était pathétique et infantilisant»: des Romands racontent l'ORP

Dans une interview en février 2024, le Zurichois avait défendu sa décision de ne pas intervenir auprès de Credit Suisse fin 2022. Selon lui, un sauvetage par l'Etat était peu réaliste et une faillite du CS irréaliste. Il faisait référence aux fonds propres de la banque. (jah/ats)

Dès son arrivée à la tête du Département des finances, Karin Keller-Sutter a tenu le Conseil fédéral un peu plus souvent au courant de la situation de la banque aux deux voiles.

Peu avant Noël et entre les fêtes de fin d'année, les deux conseillers fédéraux se sont entretenus par téléphone. Le chef sortant a répété que la situation était stable, alors que Credit Suisse avait annoncé être en difficulté pendant les fêtes. Les anquêteurs commentent:

Le passage de témoin à la tête du département ne s'est pas déroulé de manière optimale: il n'y a pas eu de véritable transmission du dossier. Ueli Maurer et Karin Keller-Sutter se sont rencontrés le 19 décembre. La future cheffe du département a reçu de brèves informations orales sur la situation de Credit Suisse, qui a été décrite comme stable.

La CEP juge également inappropriés les propos positifs tenus par l'ancien président de la BNS et Maurer en décembre sur Credit Suisse alors qu'ils connaissaient la situation critique de la banque.

Leur but était de faire avancer la recherche d'une solution avec Credit Suisse. Mais ces rencontres n'ont eu que peu d'utilité dans le cadre de l'organisation de crise, retient la CEP. La circulation de l'information n'a pas été assurée.

Par ailleurs, le chef du DFF et le président de la BNS ont engagé des rencontres non institutionnalisées avec le président du conseil d'administration de Credit Suisse dès fin octobre 2022. Le contenu de ces rencontres n'est, en grande partie, pas connu en détail.

Maurer n'a informé de manière approfondie le gouvernement de la situation critique de la banque que début novembre lors de l'entretien annuel entre le Conseil fédéral et la Banque nationale suisse (BNS). Cette information «laisse à désirer», critique la CEP dans son rapport.

Ce que le Conseil fédéral doit faire pour éviter une nouvelle crise

Dans son rapport, la Commission d'enquête parlementaire (CEP) adresse 20 recommandations aux autorités fédérales. Les voici.

La Commission d'enquête parlementaire (CEP) tire les enseignements de la crise Credit Suisse. Dans son rapport publié vendredi, elle adresse 20 recommandations au Conseil fédéral et dépose six postulats, quatre motions et une initiative parlementaire. Voici les points principaux: