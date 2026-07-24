beau temps23°
DE | FR
burger
Suisse
Etats-Unis

Travail des enfants: Lindt devra s’expliquer devant la justice

Voici pourquoi Lindt est dans le viseur de la justice américaine

A Lindt logo is seen on the street in Krakow, Poland, on April 13, 2026. (Photo by Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images)
Une plainte accuse Lindt de profiter encore du travail des enfants.Image: NurPhoto
Le géant suisse du chocolat se retrouve dans le viseur de la justice américaine. Une ONG l’accuse de vanter ses engagements contre le travail des enfants tout en continuant à profiter d’une chaîne d’approvisionnement problématique.
24.07.2026, 11:5624.07.2026, 11:56

Lindt & Sprüngli va devoir se justifier devant la justice américaine en matière de travail d'enfants.

Le cabinet d'avocats International Rights Advocates reproche au chocolatier zurichois de présenter de manière trompeuse ses efforts de lutte contre l'engagement de main d'oeuvre enfantine au Ghana et en Côte d'Ivoire, deux pays dans lesquels l'entreprise de Kilchberg se fournit en cacao, a rapporté jeudi soir l'agence Bloomberg.

La plainte déposée devant un tribunal du district de Columbia indique que, bien que Lindt & Sprüngli ait annoncé son intention de mettre fin au travail des enfants dans sa chaîne d'approvisionnement, l'entreprise continue d'en tirer profit, explique Bloomberg. Le cabinet d'avocats reproche au groupe de ne prendre pratiquement aucune mesure pour empêcher le phénomène.

Voici le prochain gros succès de Lindt

Lindt conteste

Le fabricant de chocolat rejette ces accusations.

«Nous disposons de directives relatives aux fournisseurs et enquêtons systématiquement sur tous les cas suspects de travail des enfants au sein de notre chaîne d'approvisionnement»
Un porte-parole de Lindt & Sprüngli à l'agence AWP

La question du travail des enfants est prise «très au sérieux». «Infondés», les reproches «ressemblent à des plaintes et des revendications que la même organisation a déjà formulées auparavant à l'encontre de nombreux autres fabricants de chocolat», a-t-il ajouté.

«Il y a trop peu de maîtres chocolatières en Suisse»: cette cheffe se confie

L'année dernière, Lindt & Sprüngli s'était fixé pour objectif de s'approvisionner, à partir de 2026, exclusivement en cacao auprès de fournisseurs disposant d'un système de surveillance du travail des enfants. (mbr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Les ossements retrouvés sont bien ceux de Delphine Jubillar
Les ossements retrouvés sont bien ceux de Delphine Jubillar
Le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre
Le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre
Espagne: un ado meurt lors des célébrations de la victoire
Espagne: un ado meurt lors des célébrations de la victoire
Guerre en Iran: les signes d&#039;une intervention au sol se multiplient
Guerre en Iran: les signes d'une intervention au sol se multiplient
de Thomas Seibert, Istanbul
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
Des chevaux fuient les incendies en France
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
La nouvelle Swatch tourne les Etats-Unis en dérision et ça fait un carton
Vous connaissez l'Esta, ce formulaire obligatoire pour tout voyageur souhaitant entrer aux Etats-Unis? Nick Hayek s'en est inspiré pour vendre sa nouvelle Moonswatch en or, limitée à 1969 pièces. Résultat: 1,2 million de personnes ont tenté leur chance.
«C'est de la folie», se réjouit Nick Hayek, CEO du groupe Swatch, ce mercredi matin. Au siège du groupe horloger à Bienne, on peine encore à réaliser l'ampleur du phénomène. Le 16 juillet à 15h32, s'est ouverte la procédure de commande numérique sans doute la plus insolite jamais lancée pour une montre. Pour espérer acheter l'une des 1969 Moonswatch en or – 11 grammes d'or pour 500 francs – il fallait remplir un formulaire baptisé «Esta», comportant 32 questions.
L’article