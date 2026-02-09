Casis a déclaré que les défis liés à la discrimination et à la violence dans les pays de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) s'intensifiaient. Keystone

Ignazio Cassis: «La haine persiste et se transforme en violence»



Ignazio Cassis a ouvert lundi à Saint-Gall la première conférence de la présidence suisse de l'OSCE, consacrée à «la lutte contre l'antisémitisme et l'intolérance». Le chef de la diplomatie a mis en garde contre la montée de la discrimination.

Plus de «Suisse»

Le chef de la diplomatie suisse Ignazio Cassis a mis en garde lundi contre la montée de la discrimination en ouvrant à Saint-Gall la première conférence organisée dans le cadre de la présidence helvétique de l'OSCE. Prévue sur deux jours, la rencontre porte sur «la lutte contre l'antisémitisme et l'intolérance».

Le ministre PLR a «réaffirmé l’ambition de la présidence suisse de maintenir la lutte contre ces phénomènes». Il a déclaré que les défis liés à la discrimination et à la violence dans les pays de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) s'intensifiaient. «C'est inacceptable», a-t-il dit.

De nombreux groupes sont touchés en raison de leur religion, de leur origine ou de leurs convictions politiques.

«La spirale qui mène à l’intolérance»

L’objectif de la conférence est «de mieux comprendre la spirale qui mène à l’intolérance et à la discrimination afin de pouvoir lutter plus efficacement contre la haine qui en résulte», expose le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué.

Les mesures de prévention et le rôle du sport dans la lutte contre ces dérives figurent parmi les thèmes principaux de la rencontre. L'objectif de cette dernière est de formuler des recommandations concrètes aux États membres.

«La haine persiste et se transforme à nouveau en violence et en terreur» Ignazio Cassis

Il a relevé l'augmentation des «incidents antisémites» en Suisse, dans le contexte de la guerre meurtrière à Gaza.

En fin d'après-midi, Cassis s'est présenté devant les médias en compagnie de représentants du Liechtenstein, de l'Autriche et du canton de Saint-Gall.

La démocratie en danger

L'exclusion et la haine mettent en danger la démocratie, a notamment estimé Sepp Schellhorn, secrétaire d'État autrichien au ministère fédéral des Affaires européennes et internationales. Pour lui, la «culture du souvenir» doit être préservée, en particulier auprès des jeunes générations.

Dans la matinée, une délégation de la conférence a visité le musée juif de Hohenems (A) et l'Alten Rhein près de Diepoldsau (SG), où des réfugiés ont franchi la frontière suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Un centre d'information soutenu par l'Office fédéral de la culture est en cours de création à cet endroit.

La réunion de Saint-Gall marque le début d'une série de cinq conférences en Suisse à l'occasion de la présidence helvétique de l'OSCE cette année. La prochaine aura lieu en mai au CERN à Genève. (sda/ats)