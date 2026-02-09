Dans sa guerre hybride, la Russie fait usage de nombreux espions et agents sur le continent européen. Image: Instagram / Imago, montage watson

Ce possible «agent jetable» de Poutine arrêté en Suisse questionne

Le réfugié ukrainien Yevhen B. aurait coorganisé depuis la Suisse une opération de sabotage extrêmement dangereuse. Des recherches en retracent le déroulement.

Andreas Maurer / ch media

Un Ukrainien a été extradé par la Suisse vers l'Allemagne où il est accusé d'espionnage au profit de la Russie, indique le Tribunal pénal fédéral dans une décision publiée lundi. Yevhen B. est arrivé en Suisse comme réfugié ukrainien à la recherche de sensations fortes. Agé de 30 ans, il pratiquait le saut à l’élastique et les sports de combat. Pourtant, son quotidien était morose: il vivait dans un centre d’asile à Kreuzlingen (TG).

Puis, il a reçu une offre d’emploi aux airs d'opportunité rare. Ses commanditaires venaient, comme lui, de la ville ukrainienne de Marioupol. Ils auraient agi comme intermédiaires d’un service de renseignement russe. S’il le savait, la question fait aujourd'hui débat. Sa première mission n'était qu'un essai en vue d’une opération de sabotage.

C'est ainsi que Yevhen B. se montre sur les réseaux sociaux. Image: Instagram

Un plan pour faire vaciller la sécurité européenne

Voici comment le parquet fédéral allemand reconstitue les faits: le 24 mars 2025, Yevhen B. a transporté un sac à dos de Kreuzlingen à Constance, de l’autre côté de la frontière. Le sac contenait un phare de voiture, un filtre à air pour automobile et deux balises GPS.

A la gare centrale, il a remis ce matériel à son compatriote Daniil B. et lui a envoyé via Telegram un mode d’emploi pour activer les balises GPS. Daniil B. les a mises en marche et testées: il s’est déplacé avec les traceurs GPS pendant que Yevhen B. suivait les signaux dans une application.

carte: watson

Yevhen B. aurait ensuite ordonné à Daniil B. de déposer à Constance deux colis, chacun contenant une pièce automobile et une balise GPS. Daniil B. a reçu l’adresse via Telegram d’une personne inconnue des enquêteurs. Deux jours après la remise, il a expédié les deux colis à Cologne, à l’attention de Vladyslav T., également Ukrainien.

Trois jours plus tard, celui-ci a déposé les colis dans la succursale de Cologne du service de livraison privé ukrainien Nova Poshta et les a envoyés vers deux adresses inconnues situées dans la partie non occupée de l’Ukraine.

Le terminal du service d'expédition Nova Poshta à Kharkiv: la Russie l'a attaqué le 13 janvier 2026. Image: Sergey Kozlov / EPA

Début mai, la police est intervenue à Kreuzlingen, Constance et Cologne et a arrêté les trois Ukrainiens. Le parquet fédéral allemand évoque une activité d’agent à des fins de sabotage: avec cet essai, les trois jeunes hommes auraient exploré des itinéraires d’expédition pour des colis ultérieurs contenant des explosifs ou des engins incendiaires. Les envois devaient s’enflammer en cours de route et provoquer un maximum de dégâts.

Yevhen B. aurait promis à ses contacts des services russes de se charger de l’expédition des colis munis de dispositifs incendiaires. L’Etat russe voudrait ainsi affaiblir le sentiment de sécurité de la population européenne. Même si le plan a été endigué, il a en partie rempli son but en provoquant un sentiment d’insécurité.

Une possible manipulation

Selon le parquet fédéral allemand, Yevhen B. agissait comme agent de bas niveau, dit aussi «agent jetable». Il s’agit le plus souvent de jeunes hommes d’Europe de l’Est, recrutés par des intermédiaires liés à un service de renseignement russe. Les agents jetables cherchent de l’argent facile et ignorent souvent pour qui ils travaillent et ce qu’ils provoquent. D’autres, en revanche, agissent par idéologie.

S’ils sont démasqués, la Russie peut prendre ses distances: il n’y a pas de traces directes, les contacts passent par des intermédiaires. Sur les réseaux sociaux, de nouveaux agents jetables sont en permanence recrutés.

Yevhen B. a contesté les accusations dont il fait l'objet dans la procédure d’extradition. Il affirme n’avoir rien à voir avec des incendies criminels ni avec des attentats à l’explosif.

L'un de ses collègues russophones a accepté de témoigner. Il a fait la connaissance de Yevhen B. lors d'un entraînement de judo en République tchèque et pense qu’il a été piégé. Yevhen B. lui aurait parlé d’une mission d’aide et assuré qu’il ne s’agissait que de pièces automobiles. Il explique:

«Il n’est pas capable de ce genre de chose parce qu’il a été bien élevé.»

Un réseau qui échappe aux autorités et enquêteurs

Jusqu’ici, la poursuite pénale n’a identifié que les présumés agents jetables, pas le réseau en arrière-plan. On ignore où Yevhen B. a accepté la mission. «Possiblement à son domicile en Suisse», c’est-à-dire dans le centre d’asile de Kreuzlingen, «ou dans un lieu inconnu en Allemagne», lit-on dans les documents d’extradition.

Le service de renseignement russe exploite en Suisse l’une de ses plus grandes bases en Europe. Un diplomate russe sur trois y est considéré comme agent. La Délégation des commissions de gestion de l’Assemblée fédérale a récemment tancé le Département fédéral des affaires étrangères, estimant qu’il aurait, «dans un nombre significatif de cas», ignoré les avertissements du Service de renseignement et toléré des espions russes.

Les autorités allemandes estiment que Yevhen B. fait partie d’une structure de sabotage en Europe. Le Service de renseignement de la Confédération analyse dans son rapport de situation actuel:

«La Russie a fait monter d’un cran sa conduite de conflit hybride dans les Etats de l’UE et de l’Otan et intensifié ses activités de sabotage.»

L’Etat russe accepterait consciemment des victimes civiles. Il a ainsi expédié plusieurs engins incendiaires par fret aérien.

Jusqu’à présent, les dégâts des incendies de ce type sont restés limités. Le Service de renseignement de la Confédération ajoute:

«L’élément central de la conduite de conflit hybride consiste à créer sciemment, le plus longtemps possible en deçà du seuil du conflit armé, des ambiguïtés et des incertitudes.»

Une défense qui peine à convaincre

En 2025, depuis la prison cantonale de Frauenfeld (TG), Yevhen B. s’est opposé par tous les moyens à une extradition vers l’Allemagne. Son avocate, Michèle Strähl-Obrist, élue PLR au Grand Conseil thurgovien, a retardé la procédure avec deux arguments.

Premièrement, les éléments constitutifs de l'infraction pénale suisse des actes préparatoires punissables ne sont pas réunis, et il s'agit de l'équivalent de l'article pénal allemand. La double incrimination est une condition préalable à l’extradition. Cependant, le Tribunal pénal fédéral estime, dans une première évaluation, que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis. Plusieurs actes connexes indiqueraient l'existence d'un plan criminel.

Deuxièmement, l’avocate a soutenu que la procédure allemande était motivée politiquement. En ce cas, l’extradition serait impossible. Selon le Tribunal pénal fédéral, il n’y a délit politique que si l’acte s’inscrit dans une lutte de pouvoir au sein d’un Etat, par exemple contre un régime dictatorial ou, à l’extrême, sous la forme d’un «tyrannicide» planifié. Or, en Allemagne, Yevhen B. ne doit pas répondre d’infractions qui relèveraient d’une lutte de pouvoir dans l’Etat allemand.

L’avocate avait déjà avancé ses accusations devant la première instance, l’Office fédéral de la justice. Devant le tribunal, elle a répété ses «objections infondées». Son recours est dès lors considéré comme voué à l’échec. L’Etat ne prend pas en charge les frais de justice de 3000 francs et les met à la charge de Yevhen B. Depuis Noël, il attend son procès.

Une date provisoire d’audience déjà fixée

Le parquet fédéral allemand a engagé des poursuites contre lui en janvier. En décembre, il avait déjà inculpé ses complices présumés. La Cour d'appel de Stuttgart va désormais décider s'il y a lieu d'ouvrir une procédure commune et d'admettre les accusations. Cela semble être une formalité, et une condamnation semble plus probable qu'un acquittement.

Le tribunal a déjà communiqué aux avocats de la défense une date provisoire pour l’ouverture du procès: le 17 mars. L’acte d’accusation doit alors être lu en public et Yevhen B. pourrait s’exprimer. En Allemagne, une procédure pénale devient publique à un stade plus précoce qu’en Suisse. Il faut ensuite plus de temps jusqu’au jugement. La présomption d’innocence s’applique.

Yevhen B. est le principal prévenu, car il aurait recruté ses complices et acquis les traceurs GPS. La question controversée sera à propos de ce qu’il savait réellement. S’est-il réellement retrouvé dans une affaire internationale de sabotage sans s’en rendre compte? Ou feint-il seulement de ne pas savoir?

Yevhen B. a admiré le Pilate depuis Lucerne. Image: Facebook

Ses profils sur les réseaux sociaux montrent un homme qui documente ouvertement sa vie. Il s’est affiché au lac des Quatre-Cantons, dans la vieille ville de Zurich ou dans un établissement thermal au bord du lac de Constance. Ses activités en ligne permettent en outre d’identifier sa famille. S’il avait été un véritable agent, il les aurait mis, eux et lui, en danger. En tant qu’agent jetable, il est vraisemblablement à la fois auteur et victime.

Avec la collaboration de Gregory Remez.